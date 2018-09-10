Официальный представитель МИД опубликовала на своей странице в Instagram фото в необычном наряде. Кроме того, Мария Захарова рассказала о необычным таланте.

Официальный представитель МИД опубликовала на своей странице в Instagram фото в необычном наряде.Кроме того, Мария Захарова рассказала о необычным таланте.Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства рассказалаподписчикам, что летом ей пришлось выступить в нестандартном амплуа. "Даже не спрашивайте. Сойдемся на "лето 2018 было прекрасным".Хотя, если кому-то понадобится детская анимация, я готова, опыт имеется", -написала дипломат.При этом Захарова восхитила фолловеров снимком, на котором она позирует в необычномнаряде на лодке, плывущей по реке. На официальном представителе российскоговнешнеполитического ведомства короткое полосатое платье и чулки. При этом одиниз них полосатый, а другой – черный.ПользователиСети были в восторге от стройных ног дипломата и отметили, что Мария Захаровапрекрасно выглядит. Они высказали предположение, что это карнавальный костюм. "Прикольный костюмчик! И сидит отлично!", "Такдержать! Вы – лучшая из лучших!", – написали фолловеры.комментариях подписчики попытались угадать угадать, кого изображала Захарова.Самыми популярными версиями оказались Пеппи Длинный-чулок и пиратша.Ранее Мария Захаровапоказала, что чиновники могут быть яркими, умными, стильными, веселыми. Онамного работает, но отдыхать умеет хорошо. Яркое тому подтверждение – танцы навечеринке фестиваля "Жара" в Баку. Подписчики страницы"Авторадио" в Instagram были в восторге от увиденного: "И поговоритьможет, и станцевать – огонь женщина!!!", – прокомментировал один изпользователей соцсети.