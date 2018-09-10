Официальный представитель МИД опубликовала на своей странице в Instagram фото в необычном наряде.
Кроме того, Мария Захарова рассказала о необычным таланте.
Официальный представитель МИД опубликовала на своей странице в Instagram фото в необычном наряде.
Кроме того, Мария Захарова рассказала о необычным таланте.
Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства рассказала
подписчикам, что летом ей пришлось выступить в нестандартном амплуа. "Даже не спрашивайте. Сойдемся на "лето 2018 было прекрасным".
Хотя, если кому-то понадобится детская анимация, я готова, опыт имеется", -
написала дипломат.
При этом Захарова восхитила фолловеров снимком, на котором она позирует в необычном
наряде на лодке, плывущей по реке. На официальном представителе российского
внешнеполитического ведомства короткое полосатое платье и чулки. При этом один
из них полосатый, а другой – черный.
Пользователи
Сети были в восторге от стройных ног дипломата и отметили, что Мария Захарова
прекрасно выглядит. Они высказали предположение, что это карнавальный костюм. "Прикольный костюмчик! И сидит отлично!", "Так
держать! Вы – лучшая из лучших!", – написали фолловеры.
В
комментариях подписчики попытались угадать угадать, кого изображала Захарова.
Самыми популярными версиями оказались Пеппи Длинный-чулок и пиратша.
Ранее Мария Захарова
показала, что чиновники могут быть яркими, умными, стильными, веселыми. Она
много работает, но отдыхать умеет хорошо. Яркое тому подтверждение – танцы на
вечеринке фестиваля "Жара" в Баку. Подписчики страницы
"Авторадио" в Instagram были в восторге от увиденного: "И поговорить
может, и станцевать – огонь женщина!!!", – прокомментировал один из
пользователей соцсети.