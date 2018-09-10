Появление Лаймы Вайкуле на конкурсе Новая Волна произвело настоящий фурор. Зрителям было интересно не только посмотреть на выступление артистки, но и услышать ее комментарии по поводу недавнего скандала.

Появление Лаймы Вайкуле на конкурсе "Новая Волна" произвело настоящий фурор. Зрителям было интересно не только посмотреть на выступление артистки, но и услышать ее комментарии по поводу недавнего скандала.Многие думали, что после нелицеприятных слов о Крыме Лайме Вайкуле "прикроют" въезд в Россию. Однако организаторы международного песенного конкурса "Новая волна" решили, что без артистки обойтись нельзя.Дело в том, латвийская дива из года в год была частью этого мероприятия. В этом году Лайма была заявлена в программе, где так и осталась даже после скандала, передает сайт "".64-летнюю Вайкуле поначалу спутали с Лерой Кудрявцевой. Певица прикрепила красивый длинный хвост из искусственных волос и отпустила челку, из-за чего и стала похожа на ведущую.Лайма радостно общалась со всеми присутствующими, хотя, судачат, что помощники исполнительницы попросили не задавать ей острых политических вопросов.Журналисты не смогли удержаться от соблазна. Они попытались узнать, были ли у Вайкуле какие-то проблемы после той истории. "Проблемы? Никаких проблем. Все ровно", – доходчиво ответила артистка.