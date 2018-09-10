Народный артист России – 87-летний Иван Краско разводится с 28-летней супругой Натальей Шевель. Молодая жена не удовлетворяет великовозрастную звезду советского кино.

Народный артист России – 87-летний Иван Краско разводится с28-летней супругой Натальей Шевель. Молодая жена не удовлетворяет великовозрастнуюзвезду советского кино.В программе "На самом деле" Первого канала Краско заявил,что Шевель отказывает ему в интимной близости. "Союз мужчины и женщины должениметь результат, и этот результат – ребенок. Ребенок – это как тест на любовь,а Наталья Александровна с самого начала панически боялась забеременеть, поэтомусекса у нас практически не было", – посетовал Иван Иванович присутствующим встудии экспертам.Шевель в свою очередь сообщила, что родила бы мужу малыша,если бы тот купил ей квартиру. Однако проверка на детекторе лжи показала, что девушкаотказывается становиться матерью совсем не по причине бытовой неустроенности.На съемочной площадке появилась 27-летняя Юлия Кичемасова.Она заявила, что стала новой возлюбленной Краско. "Я несколько месяцевприходила на спектакли Ивана Ивановича, и мы начали встречаться", – рассказаладевушка.Юлия уверена, что станет следующей женой народного артиста.Она мечтает родить ему нескольких детей. По словам девушки, она сможет сделать Краскосчастливым во всех смыслах. "Когда я прикасаюсь к нему, у меня такое ощущение,что женщины у него лет десять не было, хотя это не правда", – заявила Кичемасова.Эти откровения вывели из себя Наталью, она вскочила с местаи накинулась на разлучницу. Ведущий Дмитрий Шепелев призвал соперниц успокоиться.Иван Иванович вмешиваться в ссору девушек не стал, он сидел молча.Гости студии не поверили в искренность чувств Кичемасовой.Они предположили, что девушка пытается найти лучшей жизни с помощью Краско. "Оннеимоверно сексуален для меня, вы не поверите. Ванечка будет со мной, и ядобьюсь этого. Я хочу от этого мужчины детей. У нас с ним везде все хорошо, вовсех планах", – парировала 27-летняя любовница.Проверка на полиграфе показала, что Юлия действительно хочетдетей от народного артиста, мечтает выйти за него замуж, однако Ивана Ивановичаона не любит. Шевель вновь прошла детектор лжи. Как выяснилось, она действительноне хочет рожать от мужа, однако испытывает к нему сильные чувства.Бывшая супруга артиста Наталья Вяль такжепретендует на его любовь. Она готова подарить Краско дочь. Появившись в студии, Вяльотметила, что Иван Иванович должен вернуться к ней.