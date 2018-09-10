Владимир Путин отчитал министров правительства на совещании по Дальнему Востоку. Досталось главе Минэкономразвития и министру транспорта.

Владимир Путин отчитал министров правительства на совещаниипо Дальнему Востоку. Досталось главе Минэкономразвития и министру транспорта.Министр транспорта Евгений Дитрих и глава МинэкономразвитияМаксим Орешкин приехали на совещание неподготовленным. К такому заключениюпрезидент России пришел после того, как главы ведомств признались, что не вкурсе проблем региона."В чем проблема? Вы приехали на совещание по ДальнемуВостоку, вы должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить. И доложить",– сказал президент.