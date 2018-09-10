Владимир Путин отчитал министров правительства на совещании
по Дальнему Востоку. Досталось главе Минэкономразвития и министру транспорта.
Владимир Путин отчитал министров правительства на совещании
по Дальнему Востоку. Досталось главе Минэкономразвития и министру транспорта.
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Минэкономразвития
Максим Орешкин приехали на совещание неподготовленным. К такому заключению
президент России пришел после того, как главы ведомств признались, что не в
курсе проблем региона.
"В чем проблема? Вы приехали на совещание по Дальнему
Востоку, вы должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить. И доложить",
– сказал президент.