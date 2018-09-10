В течение суток злоумышленник успел приобрести на чужие деньги подержанный автомобиль, мобильный телефон и одежду.

4 сентября текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Вязниковскому району обратился житель города Москвы по факту кражи его банковской карты и незаконного списания денежных средств в сумме почти 80 тысяч рублей.Полицейские установили, что потерпевший имеет на территории Вязниковского района дачный дом. В ночь на 3 сентября он вместе со своим 34-летним знакомым - местным жителем распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, москвич попросил приятеля купить еще, передал ему банковскую карту и сообщил код доступа. Мужчина приобрел алкоголь, однако карту владельцу не вернул. Потерпевший, находившийся в состоянии опьянения, не обратил на это внимания.Только спустя сутки мужчина, обнаружив отсутствие карты и денежных средств, обратился в полицию. В то время как сам фигурант за это время успел приобрести на чужие деньги подержанный автомобиль, мобильный телефон и одежду.Подозреваемый задержан. В настоящее время следственным отделом Вязниковского ОМВД в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).