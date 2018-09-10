Знаменитый экс-футболист сборной Франции и бывший наставник мадридского Реала Зинедин Зидан сообщил журналистам, что вскоре вернется к тренерской работе. Эксперты считают Зидана главным претендентом на должность в английском Манчестер Юнайтед, который может уволить португальца Жозе Моуринью.

Знаменитый экс-футболист сборной Франции и бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил журналистам, что вскоре вернется к тренерской работе. Эксперты считают Зидана главным претендентом на должность в английском "Манчестер Юнайтед", который может уволить португальца Жозе Моуринью."Конечно, скоро я вернусь к тренерской работе, — цитирует Зидана Спортбокс.Ru со ссылкой на издание TVP. – Это то, что мне нравится делать, и то, чем я занимался всю жизнь".Стоит напомнить, что тренерская карьера француза пока еще достаточно короткая – он начал работать наставником в 2013 году, — но уже весьма значимая: за три сезона в "мадридском "Королевском клубе" Зидан выиграл чемпионат Испании и трижды подряд континентальную Лигу чемпионов.