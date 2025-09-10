Ветераны СВО, их родные и семьи погибших героев со всей России посетили Владимир и Суздаль.

Во Владимирской области завершился последний железнодорожный тур в рамках акции «Своих не бросаем!», организованной фондом «Защитники Отечества» и РЖД. Ветераны СВО, их родные и семьи погибших героев со всей России посетили Владимир и Суздаль.Как сообщает фонд, в 2025 году в рамках проекта было организовано 12 рейсов, в которых приняли участие более 2300 человек из 76 регионов страны. Участники путешествовали в поездах-отелях, где были созданы все условия для комфортного отдыха.По словам статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, главная задача фонда — помочь ветеранам вернуться к полноценной жизни. Она отметила, что такие культурные поездки имеют терапевтический эффект, особенно когда герои могут разделить их с близкими.Последний тур по городам Золотого кольца во Владимирской области объединил 167 человек. Гостей встретили представители фонда «Защитники Отечества» и ветераны СВО.«Вы находитесь в сердце русской истории, здесь во Владимире и Суздале закладывались основы будущей великой России, — поприветствовала гостей заместитель руководителя владимирского филиала фонда Юлия Гордеева. — Вы увидите сохраненное историческое наследие, которым гордится каждый его гражданин — защитник своего Отечества».Для участников тура провели экскурсии по достопримечательностям, а семьи погибших героев посетили службу в Успенском соборе. Мама одного из павших воинов Ирина Березина из Нальчика поделилась, что главной целью их приезда было почтить память сына. Представительница делегации Республики Саха Жанна Грекова рассказала, что для матерей погибших бойцов такие поездки — это возможность отвлечься и найти новых друзей.