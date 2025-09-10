Хакеры продолжают наращивать интенсивность атак и параллельно публикуют старые утечки.

По данным группы компаний «Солар» (дочерняя компания «»), архитектора комплексной кибербезопасности, число сообщений об утечках баз данных российских компаний в первом полугодии 2025 года снизилось на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 406. В открытый доступ украденные данные попадали в 51% случаев, при этом количество опубликованных строк уменьшилось более чем в два раза.Тем не менее хакеры продолжают наращивать интенсивность атак и параллельно публикуют старые утечки, выдавая их за новые, чтобы нанести репутационный ущерб российским организациям. Такие выводы сделали аналитики центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA.В первой половине 2025 года эксперты Solar AURA зафиксировали 289 млн утекших строк данных, в то время как в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 626 млн. Среди данных, попавших в открытый доступ, — 54 млн адресов электронной почты и 85 млн телефонных номеров. При этом объем похищенных данных вырос почти в 200 раз — с 3,5 Тб до 687 Тб. Параллельно с этим Solar AURA ежедневно фиксирует от двух до пяти случаев сообщений об утечках в Рунете.Если по итогам 2024 года первое место по количеству утекших строк занимала кредитно-финансовая сфера, то в первой половине 2025 года на первый план вышел госсектор. Это может быть обусловлено актуальной внешнеполитической обстановкой. Однако есть нюанс — с начала года в сеть попали несколько крупных баз данных, якобы имеющих отношение к госструктурам. Эксперты Solar AURA проверили эти утечки — они представляли собой компиляцию ранее уже опубликованных данных из множества источников за несколько лет.Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар»:«Хакеры не только наращивают интенсивность атак, но и активно используют сообщения об утечках как оружие в информационной войне для дестабилизации общества и нанесения репутационного ущерба российским организациям. Поэтому важно внимательно проверять каждое сообщение об утечке на достоверность, чтобы минимизировать влияние хакеров на граждан».Реклама. ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388