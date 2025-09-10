НАБЛЮДЕНИЯ:
Хорошо известно, что
Испанец - человек, а испанка - грипп;
американец - человек, а американка - бильярд;
индеец - человек, а индейка - птица;
кореец - человек, а корейка - еда;
болгарин - человек, а болгарка - инструмент;
поляк - человек, а полька - танец;
турок - человек, а турка - посуда;
голландец - человек, а голландка - печка;
русский - человек, а русская - водка;
литовец - человек, а литовка - коса;
сочинец - человек, а сочинка - преферанс;
чех - человек, а чешка - обувь;
китаец - человек, а китайка - яблоко;
японец - человек, а японка - машина;
молдаванин - человек, а молдаванка - район;
канадец - человек, а канадка - куртка.
И только одно исключение:
москвичка - человек, а москвич - ведро с гайками...
