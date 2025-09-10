Причиной магнитных бурь обычно являются вспышки на Солнце или потоки плазмы.

Владимирцам рассказали о необычной магнитной буре, которая внезапно накрыла Землю минувшей ночью. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это явление оказалось необъяснимым и не было предсказано синоптиками.По информации ученых, причиной магнитных бурь обычно являются вспышки на Солнце или потоки плазмы, однако в этот раз никаких внешних воздействий зафиксировано не было. Единственным научным объяснением, которое сейчас рассматривают специалисты, является «суббуря». Это явление, при котором энергия магнитосферы Земли высвобождается без видимых внешних причин.Подобное событие в этом году произошло впервые. По оценкам специалистов, буря должна была закончиться в течение нескольких часов.