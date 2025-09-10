Симптомы заболевания: раздвоение в глазах, живот болит, тошнота, сухость во рту, веко опускается.

Жителей Владимирской области предупредили об опасности ботулизма в грибной сезон. Бактерия Clostridium botulinum выделяет токсин в консервах без кислорода. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.Симптомы заболевания: раздвоение в глазах, живот болит, тошнота, сухость во рту, веко опускается.Чтобы избежать ботулизма необходимо не брать консервы с рук, мыть тщательно продукты перед консервацией, не брать испорченные продукты на заготовки, не есть из вздувшихся банок, хранить консервы в холоде, прогревать консервы перед едой, если они приготовлены из опасных продуктов.