Французский общественный деятель Пьер де Голль и китайский писатель Лю Вэньфэй станут участниками сессий XI Санкт-Петербургского культурного форума. Об этом в интервью ТАСС сообщил сопредседатель Российского исторического общества (РИО), заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 11 по 13 сентября 2025 года. Секция, которую курирует Константин Могилевский, называется "Традиционные ценности как основа диалога культур" и частично будет проходить в музее-заповеднике "Гатчина"."В дискуссиях примут участие члены жюри Международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого. Традиционно в день рождения писателя, 9 сентября, они приезжают в Москву, чтобы определить лауреата премии. Некоторые из них задержатся в России, чтобы принять участие в форуме. В частности, это Пьер де Голль, известный французский общественный деятель, внук генерала де Голля, президента Франции, большой друг России. Еще один член жюри премии - китайский писатель и литературовед Лю Вэньфэй", - сказал он.По словам Могилевского, принять участие в форуме также приглашена прима-балерина Михайловского театра Приска Цайзель, которая приехала работать в Россию, будучи гонима у себя на родине, в Австрии, за то, что однажды выступила в Севастополе, на площадке "Херсонеса". "Кроме того, мы пригласили ученых из стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Будут коллеги из Сербии, из Боснии и Герцеговины. Это будет настоящий диалог культур", - подытожил сопредседатель РИО.