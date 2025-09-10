В марте этого года две пенсионерки 82 и 90 лет передали мошенникам более 800 тысяч рублей.

В Александровский городской суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Вологодской области. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере: он выступал в роли курьера и забирал деньги у пожилых людей.По данным следствия, молодой человек вступил в сговор с неустановленными лицами, которые звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пожилых людей «задекларировать» свои накопления, чтобы защитить их от злоумышленников.Обманутые пенсионеры передавали деньги курьеру, который переводил их своим сообщникам, оставляя часть в качестве вознаграждения. Для убедительности он предъявлял фальшивые документы.В марте этого года две пенсионерки 82 и 90 лет передали мошенникам более 800 тысяч рублей. Потерпевшие подали иски о возмещении ущерба. Теперь «курьеру» грозит реальный срок.