В стратегии определены целевые показатели развития и комплекс действий, необходимых для их достижений в условиях меняющихся потребностей рынка. «ГИПРОСВЯЗИ» утверждены пять стратегических приоритетных направлений развития, которые декомпозируются в конкретные задачи на период планирования.

В стратегии определены целевые показатели развития и комплекс действий, необходимых для их достижений в условиях меняющихся потребностей рынка. ГИПРОСВЯЗИ утверждены пять стратегических приоритетных направлений развития, которые декомпозируются в конкретные задачи на период планирования:* развитие традиционных и сопутствующих продуктов, работ и услуг, включающее масштабирование традиционного бизнеса, развитие базовых и смежных компетенций, повышение удовлетворенности заказчиков;* участие в модернизации технологической платформы Группы компаний (ГК) Ростелеком, включающее участие в федеральных программах; развитие стратегического партнерства с компаниями Группы;* развитие человеческого капитала, включающее внедрение новых подходов к развитию персонала и организации труда; наращивание персоналом цифровых компетенций; совершенствование корпоративной культуры и моделей взаимодействия;* повышение эффективности деятельности, включающее, цифровизацию основной деятельности, повышение операционной эффективности, улучшение системы принятия решений и бизнес-процессов;* развитие на сегментах альтернативных заказчиков, включающее активизацию взаимодействия с заказчиками целевых сегментов; повышение узнаваемости на рынке, активизацию маркетинговой деятельности и др.По словам генерального директора ПАО ГИПРОСВЯЗЬ Алексея Малыша, стратегия развития на период 2018-2022 гг. ставит перед компанией амбициозные задачи развития в качестве рыночного игрока, способного обеспечить поставку информационно-телекоммуникационных решений под ключ и стать компанией первого выбора для заказчиков различных сегментов.Стратегия компании устанавливает 3 основные цели развития. Две из них финансовые – это рост объема выручки и OIBDA со среднегодовым темпом, превышающим 5%. Третья цель – достижение к 2022 г. 28% доли на рынке ПИР отрасли. По экспертной оценке, по итогам 2017 года доля ПАО ГИПРОСВЯЗЬ составила 24% на рынке ПИР отрасли связи.Мы высоко ценим вклад ПАО ГИПРОСВЯЗЬ в развитие технологической платформы компаний ГК Ростелеком. Условия оказания услуг по таким параметрам, как цена-сроки, находятся на рыночном уровне, а ориентированность компании на потребности заказчика – гарантия их высокого качества. ГИПРОСВЯЗЬ обладает большим потенциалом и способна достичь стратегических результатов - говорит Председатель Совета директоров Алексей Сапунов, Старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО Ростелеком.Утвержденная Советом директоров стратегия ПАО ГИПРОСВЯЗЬ пришла на смену Программе среднесрочного развития на 2014-2018гг., согласно которой компания развивалась в предшествующие годы и, которая, по сути, являлась программой стратегического развития. Приоритетные направления, определенные программой, сохранены в новой стратегии, но выведены на более высокий уровень развития соответственно задачам, возникающим в условиях цифровой трансформации российской экономики.* * *ПАО ГИПРОСВЯЗЬ () оказывает полный комплекс услуг по созданию телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры, начиная с проектно-изыскательских работ и заканчивая сдачей готового объекта в эксплуатацию. Компания осуществляет проектирование для операторов связи, коммерческих и государственных структур, являющихся потребителями услуг ИКТ. В работе ГИПРОСВЯЗИ органично сочетаются опыт и традиции, приобретенные за более чем 80-летний период деятельности, с динамичным развитием в условиях информационного общества XXI века.ПАО ГИПРОСВЯЗЬ обладает полным комплектом допусков и лицензий на все виды выполняемых работ, в том числе на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.Проекты, выполненные ПАО ГИПРОСВЯЗЬ, становятся базой для успешного развития инфокоммуникационных систем заказчика, гарантируя их надежность, производительность и масштабируемость.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ Ростелекома – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ. Количество абонентов мобильной связи Ростелекома превышает 1,0 млн.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.На массовом рынке компания развивает широкую линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи, и цифровые решения для Умного дома, онлайн-образования, геймеров и др.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.