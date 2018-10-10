Адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Умалат Сайгитов пообещал, что его клиенты принесут свои извинения всем пострадавшим от их действий. Сайгитов также сказал, что даст подробные комментарии по делу, когда наступит ясность.

Адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Умалат Сайгитов пообещал, что его клиенты принесут свои извинения всем пострадавшим от их действий. Сайгитов также сказал, что даст подробные комментарии по делу, когда наступит ясность."Александр и Павел — нормальные ребята с нормальным воспитанием. Конечно, они извинятся, конечно, они принесут извинения, – цитирует "Интерфакс" Умалата Сайгитова. Юрист пока не сообщил, когда-то Кокорин и Мамаев извинятся. Равно, как и не упомянут о возможности компенсации морального ущерба.Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали фигурантами двух резонансных уголовных дел об избиении двух человек. Футболистам грозит тюремное наказание и длительная дисквалификация.