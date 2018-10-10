Налоговые доходы от слабоалкогольной продукции с Нового года планируют направить в бюджеты городов, а также городских и сельских поселений. В ЗакСобрании сегодня заседал комитет по бюджетной и налоговой политике. Как сообщила замдиректора областного департамента финансов, перенаправление налоговых потоков укрепит бюджеты на местах. У местного самоуправление появятся дополнительные деньги, которые они смогут направить на развитие своих территорий.

Налоговые доходы от слабоалкогольной продукции с Нового года планируют направить в бюджеты городов. а также городских и сельских поселений. В ЗакСобрании сегодня заседал комитет по бюджетной и налоговой политике. Как сообщила замдиректора областного департамента финансов, перенаправление налоговых потоков укрепит бюджеты на местах. У местного самоуправление появятся дополнительные деньги, которые они смогут направить на развитие своих территорий.Ирина Бурова, зам. директора областного департамента финансов: "Акцизы на сидр, пуаре и медовуху в размере 100% предлагаем зачислять в городские округа, городские и сельские поселения".Михаил Максюков, председатель комитета ЗакСобрания по бюджетной и налоговой политике: "Здесь мы двигаемся в рамках линии, которую задал Президент. Местные бюджеты должны иметь больше собственных доходов. Второй момент в том, что местные власти должны помогать администрировать эти доходы, ведь им виднее на местах, где это работает. Рассчитываю, что налогооблагаемая база здесь и налоговые поступления будут увеличиваться".Сумма дополнительных поступлений в местные бюджеты от акцизов на слабый алкоголь в 2019-ом году должна составить 29-ть миллионов рублей.