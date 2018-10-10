Жена полузащитника Краснодара Павла Мамаева Алана заявила, что не собирается разводиться с мужем. Ранее в прессе появилась информация, что Алана Мамаева подала на развод.

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что не собирается разводиться с мужем. Ранее в прессе появилась информация, что Алана Мамаева подала на развод."Я не подавала заявления на развод! Пожалуйста, не нужно писать от моего имени", — написала Алана Мамаева на своей странице в социальной сети. "Пишите что угодно про меня, но не трогайте моих детей", — добавила Алана.Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами двух уголовных дел, связанных с избиением двух человек в Москве. Футболистам грозит тюремный срок до 5 лет и длительная дисквалификация.