Поведение представителей Украины на заседании ПАСЕ в Страсбурге - это позор Европы, заявил в прямом эфире программы 60 минут главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский. Так журналист прокомментировал видеосюжет с украинскими депутатами, окружившими Ольгу Скабееву.

Поведение представителей Украины на заседании ПАСЕ в Страсбурге — это позор Европы, заявил в прямом эфире программы "60 минут" главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский. Так журналист прокомментировал видеосюжет с украинскими депутатами, окружившими Ольгу Скабееву с нацистским приветствием."Я думаю люди, которые посмотрели сюжет, не представляют всего этого ужаса и страха, когда смотришь на прыгающих представителей власти Украины", — сказал главный редактор немецкого журнала World Economy.Также Александр Сосновский отметил, что за такое поведение в Германии дают тюремный срок: "За такие действия в Германии сажают в тюрьму. Я, как журналист, работающий и живущий в Германии, могу сказать только одно — позор Европе, которая позволяет представителям Украины вести себя подобным образом в Европе, в здании ПАСЕ"."Я, со своей стороны, постараюсь донести всю информацию и это видео, на котором видно, что они прыгают, кричат, зигуют. Сделаю так, чтобы это попало в соответствующие журналистские организации", — заключил Александр Сосновский.