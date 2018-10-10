Налоговые доходы от слабоалкогольной продукции с Нового года планируют направить в бюджеты городов, а также городских и сельских поселений. В ЗакСобрании сегодня заседал комитет по бюджетной и налоговой политике. Как сообщила замдиректора областного департамента финансов, перенаправление налоговых потоков укрепит бюджеты на местах. У местного самоуправления появятся дополнительные деньги, которые они смогут направить на развитие своих территорий.

Налоговые доходы от слабоалкогольной продукции с Нового года планируют направить в бюджеты городов, а также городских и сельских поселений. В ЗакСобрании сегодня заседал комитет по бюджетной и налоговой политике. Как сообщила замдиректора областного департамента финансов, перенаправление налоговых потоков укрепит бюджеты на местах. У местного самоуправления появятся дополнительные деньги, которые оно сможет направить на развитие своих территорий.Ирина Бурова, зам. директора областного департамента финансов: "Акцизы на сидр, пуаре и медовуху в размере 100% предлагаем зачислять в городские округа, городские и сельские поселения".Михаил Максюков, председатель комитета ЗакСобрания по бюджетной и налоговой политике: "Здесь мы двигаемся в рамках линии, которую задал Президент. Местные бюджеты должны иметь больше собственных доходов. Второй момент в том, что местные власти должны помогать администрировать эти доходы, ведь им виднее на местах, где это работает. Рассчитываю, что налогооблагаемая база здесь и налоговые поступления будут увеличиваться".Сумма дополнительных поступлений в местные бюджеты от акцизов на слабый алкоголь в 2019-м году должна составить 29 миллионов рублей. В области зарегистрировано пять производителей слабого алкоголя, но действующих, по данным налоговой, пока три. Кроме того, с 2019-го года областные парламентарии планируют повысить доходность бюджетов городских округов и муниципальных районов за счёт налога на добычу полезных ископаемых. Муниципальным образованиям это даст ещё почти 98 миллионов рублей. Зам. директора финансового департамента перечислила, с добычи чего мы планируем получить такие деньги.Ирина Бурова, зам. директора областного департамента финансов: "Это глина, суглинок, галька, гравий, песок, известняк и торф. Налогоплательщики есть практически во всех районах области, кроме Муромского и Суздальского районов. Ещё у нас есть доломит. Правда, добывается он только в Ковровском районе..."Налога на движимое имущество не будетПосле того как депутаты поработали над повышением доходности местных бюджетов - председатель комитета обрадовал руководителей организаций. С них хотели начать взимать налог на движимое имущество - к нему относятся станки, другое оборудование, мебель, всё то, что можно двигать. Но делать этого не будут. Спасибо изменениям в Налоговом кодексе. Вообще налог на движимое имущество в нашей области не взимается с 2013 года. Такое послабление организациям в своё время сделали законодатели. Но к 2019 году эта щедрость должна была закончиться. Ставка налога могла составить, как минимум, 1,1%. И вот буквально за пару месяцев до введения этого налога у нас в области - его отменили в масштабах всей страны. И бюджетному комитету ЗакСобрания ничего сегодня не оставалось, кроме как привести областное законодательство в соответствие с федеральным.Михаил Максюков, председатель комитета ЗакСобрания по бюджетной и налоговой политике: "Организации Владимирской области здесь были в несколько лучшем положении, чем организации других регионов, потому что налог на движимое имущество они не платили, получается, совсем - с 2013 года. Это было в рамках полномочий ЗС области. Мы принимали такое решение. А вот сейчас федеральным законом движимое имущество исключается из налогооблагаемой базы. И получается, что не платили и не будут платить наши организации этот налог".Если бы налог на движимое имущество не отменили на федеральном уровне, то на ставке в 1,1% бюджет области в следующем году мог бы заработать 590 миллионов рублей.