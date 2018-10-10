В Соединенных Штатах собираются изготовлять копии российского оружия. Американцы будут самостоятельно производить копии пулемета Калашникова и НСВ Утес. Оружие будет не только изготовлено на территории США, но и состоять из комплектующих деталей, созданных в этой стране.

В Соединенных Штатах собираются изготовлять копии российского оружия. Американцы будут самостоятельно производить копии пулемета Калашникова и НСВ "Утес". Оружие будет не только изготовлено на территории США, но и состоять из комплектующих деталей, созданных в этой стране.Командование специальных операций США дало задание американским компаниям придумать наиболее эффективный механизм изготовления копий иностранного оружия, которые будут не уступать по качеству оригиналу или даже превосходить его. Заинтересованные компании сами должны изготовить чертежи иностранного оружия, приобрести необходимые материалы и создать производственную базу.Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский рассказал в интервью агентству , что Америка приняла решение изготовлять оружие на своей территории ради экономии средств."Это для армии третьих стран, которые являются клиентами Соединенных Штатов, и вооружение которых в основном представлено советскими образцами. Сейчас это пополнение вооружения советских образцов идет в основном из стран бывшего соцлагеря, и их, видимо, "жаба задушила", потому что деньги-то они платят иностранным производителям. Видимо, они решили это производство попробовать развернуть на территории США. Здесь сразу встает вопрос о праве собственности, но, к сожалению, в советское время, а это все разработки советского периода, на это как-то мало обращали внимание. Поэтому трудно доказать, что это исключительное право было Советского Союза, а сейчас Российской Федерации, и добиться каких-то отчислений и прочего", – прокомментировал Мураховский.Поводом к такому заключению эксперта стала статья в американском военно-политическом журнале The National Interest, объясняющая такое решение американцев. Автор материала утверждает, что идея самостоятельно производить российское оружие является разумной и экономически выгодной. Она поможет избежать всех возможных рисков при покупке оружия у ненадежных международных источников.