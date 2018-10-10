Пассивный экзоскелет для армии уже разработан и проходит испытания в войсках. Правда, внедрять его в современную версию экипировки Ратник пока не планируют, рассказал глава Центрального НИИ точного машиностроения Альберт Баков. Также он добавил, что следующее поколение снаряжения для солдата будущего будут оснащать активным экзоскелетом.

Пассивный экзоскелет для армии уже разработан и проходит испытания в войсках. Правда, внедрять его в современную версию экипировки "Ратник" пока не планируют, рассказал агентству РИА Новости глава Центрального НИИ точного машиностроения Альберт Баков. Также он добавил, что следующее поколение снаряжения для "солдата будущего" будут оснащать активным экзоскелетом.Разница между активными и пассивными "внешними" скелетами заключается в том, что первый делает человека сильнее, а второй, скорее, разгружает вес экипировки и облегчает ее ношение.Напомним, в конце августа этого года стало известно, что отечественные инженеры разработали электродвигатели для активного экзоскелета. Легкий титановый каркас уже готов. Дело за источником питания.Кроме того, Баков сообщил, что ЦНИИТОЧМАШ собирается часть своей продукции адаптировать для гражданского рынка. Например, появится мирная версия экипировки солдата будущего "Ратник". Что это и зачем нужно, глава института пообещал рассказать позднее.