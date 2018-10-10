Прежде в Кремлевском дворце съездов проходили сессии Верховного совета, заседания членов партии, профсоюзов и комсомола, куда принимали только воинствующих атеистов. А сейчас, когда съезды отпали, с главной сцены страны обращаются к Богу, читают молитвы и всем залом поют: Аллилуйя! Корреспондент Dni.Ru побывал на премьере программы духовной музыки Николая Баскова Верую.

Прежде в Кремлевском дворце съездов проходили сессии Верховного совета, заседания членов партии, профсоюзов и комсомола, куда принимали только воинствующих атеистов. А сейчас, когда съезды отпали, с главной сцены страны обращаются к Богу, читают молитвы и всем залом поют: "Аллилуйя!" Корреспондент Dni.Ru побывал на премьере программы духовной музыки Николая Баскова "Верую".Билетов на концерт было не купить – воцерковленные фанаты Баскова спрашивали лишние за квартал от Кремля. Счастливчики же несли с собой роскошные букеты, огромные корзины и какие-то причудливые, напоминающие венки, цветочные композиции. Шелка, меха, стразы, дизайнерские сумки – гламурная публика явно истосковалась по серьезной музыке.На сцене Кремле, прежде украшенным бюстом Ленина, для этой программы выстроили купол храма, на который проецировались лики Христа и святых угодников. Басков был от них на расстоянии вытянутой руки, хотя и подчеркнул: "Я тоже грешен. Но Иисус ведь сказал, что пришел спасать не праведников, но грешников". Он пел, как "хочу молитвой и любовью наполнить все сердца людей", о том, что "твоя сила и власть, наш господь, над тобою". Но главное, обращался из Кремля, где, как известно, денно и нощно думают о стране, к всевышнему с просьбой: "Священный бог, храни Россию"."Неужели не споет "Ибицу" или хотя бы "Шарманку", – ерзала дама с губами в норковом полушубке, – развел такую тоску на сцене!" Не спел. Зато выдал хит посильнее, в котором устроил прелюдное покаяние: "За мужчин я прощенья прошу у творца, за продажность любви". Каждый эти слова из песни на стихи Ирины Лебедевой – она был автором слов всего альбома "Верую" – понял по-своему.Музыку же ко всем композициям написали молодые композиторы Алексей Романов, Сергей Ревтов, Тарас Демчук и Дмитрий Стройло. Каждый из них по своему уже был известен по работе в сериалах и спектаклях. Но для программы "Верую" требовалась что-то основательное, фундаментальное. Певец признался, что в итоге просил их добавить немного легкости, иначе, мол, он не был Басковым. И в конце прозвучал вальс, который, наверняка, певец включит и в эстрадные свои шоу.Идею же этой программы он вынашивал два года. Он говорит, что пришел к мысли попробовать себя в духовной музыки после того, как перенес серьезную операцию. "На операционном столе я оказался внезапно, потеряв сознание прямо на съемках, – вспоминает Басков. – А когда состояние нормализовалось, что-то изменилось в моем миропонимании. Я стал интересоваться историей, Библией, разными религиями. И понял, что когда нам плохо, мы обращаемся к Богу. А Бог – это воплощение вселенской любви. Поэтому и запасал очень нетипичный для себя альбом под названием "Верую", решив представить его в Кремле.Его можно понять – имя такой голосовой диапазон грешно было бы петь вздор только про натурального блондина и вишневую любовь. К тому же ему через неделю 42 года – время основательности и серьезности. Несколько лет назад Ирина Аллегрова тоже представила нетипичную для себя программу, потому что захотелось поговорить с публикой на другие темы и другим языком. Ее эксперимент приняли не все. Баскову с материалом и воплощением повезло больше, да и пел он не под плюс, а с академическим хором имени Свешникова под аккомпанемент симфонического оркестра под управлением Юрия Медяника....Певец на протяжении 20 минут после коды продолжал собирать цветы, утонув в итоге в них. "Когда год назад на этой сцене последний концерт давал Кобзон, букетов было меньше, – заметил кто-то. – Да и когда он умер, все равно было меньше". Самые же внушительные охапки роз к ногам Баскова бросили коллеги – Игорь Крутой, Андрей Малахов, Максим Галкин и другие звезды. Божественное явно тронуло души лицедеев.