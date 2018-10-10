Риторика постпреда США в ООН шла вразрез с предвыборными обещаниями Дональда Трампа. Выступления Никки Хейли приводили американского президента в ярость – так что ее отставка была ожидаемой.

Риторика постпреда США в ООН шла вразрез с предвыборнымиобещаниями Дональда Трампа. Выступления НиккиХейли приводили американского президента в ярость – так что ее отставка былаожидаемой.Дональд Трамп перед выборами обещал улучшить отношения сРоссией и прекратить все войны, развязанные его предшественниками. Однакодействия Ники Хейли в Совете Безопасности ООН не совпадали с тем, чего хотел американскийлидер. Своими заявлениями она по-прежнему поддерживала войны и постоянновступала в конфронтацию с российскими представителями."Все ожидали, что она должна была уйти. По сообщениямнадежных источников она очень часто делала заявления в Совете Безопасности,которые приводили в ярость Трампа", – отметил президент Американскогоинститута в Москве Эдуард Лозанский.Эксперт напомнил, что ожидания ухода Хейли с поста связаныеще и с последними успехами главы Белого Дома. В частности, колоссальной победой Трампа сталовведение в Верховный суд его кандидата Бретта Кавано. "Это решениепоменяло не только весь политический климат, но вообще будущее страны на многиегоды вперед, потому что последнее решение всегда принимает Верховный суд. Онможет отменить решение президента", – подчеркнул Лозанский в эфире .Американист уверен, что эта победа, а также уход Хейли споста постпреда в ООН вдохновили Трампа. Президент сможет на пике своейпопулярности проводить обещанные реформы. Хотя окончательно судить о том,действительно ли Трамп намерен выполнять обещания, можно будет по тому, ктопридет на место разозлившей американского лидера постпреда.Ранее Дональд Трамп, комментируя отставку Никки Хейли сдолжности постпреда США при ООН, заявил, что решение готовилось заранее. Пословам американского президента, Хейли сама попросила у него "взять паузу".Кандидатура нового постпреда определится в течение двух-трех недель.