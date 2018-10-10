Лера Кудрявцева не смогла остаться в стороне от скандала вокруг российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. разгневанная телеведущая назвала происшедшее беспределом и позорищем.

Лера Кудрявцева не смогла остаться в стороне от скандала вокруг российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. разгневанная телеведущая назвала происшедшее "беспределом" и "позорищем".На протяжении нескольких дней в СМИ разворачивается шумиха вокруг российских футболистов, игрока "Зенита" Александра кокорина и игрока "Краснодара" Павла Мамаева. Утром 8 октября спортсмены в компании друзей избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки. Позже стало известно, что футболисты устроили дебош в вагоне "Сапсана", в котором они направлялись Из Санкт-Петербурга в Москву. Якобы спортсмены приставали к проводникам, шумели и выпили весь алкоголь. Накануне дебоширов вызвали на допрос в полицию.Столь возмутительная история получила отражение в Сети. Не только общественность, но и знаменитости не остались в стороне от скандала. Так, жестко высказалась популярная телеведущая Лера Кудрявцева. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеблондинка опубликовала запись, снятую с уличных камер наблюдения. На видео запечатлен момент нападения возбужденных молодых людей на водителя ведущей "первой кнопки"."Кучкой на одного , даже в моем детстве это было западло . Беспредел и позорище (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – коротко, но крайне эмоционально высказалась Лера Кудрявцева. По некоторой информации, Александр Кокорин и Павел Мамаев отказались добровольно прийти в полицию. В свою очередь, опять же, по неподтвержденным данным, шестеро адвокатов оказались защищать футболистов.