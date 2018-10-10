Экс-супруга звезды “Дома-2” Александра Гобозова Алиана Устиненко недавно вернулась на проект. Девушка пытается построить новые отношения, но прошлое мешает наладить личную жизнь.

Экс-супруга звезды “Дома-2” Александра Гобозова Алиана Устиненко недавно вернулась на проект. Девушка пытается построить новые отношения, но прошлое мешает наладить личную жизнь.Алиана пришла на лобное место с большим воздушным шаром, на котором красовался портрет бывшего мужа. Девушка решила отпустить его в воздух, открыв для себя тем самым новую страницу."Чтобы никто меня больше не ассоциировал, мне настолько все это надоело. Я, правда, хочу быть отдельной единицей. Сашу я больше не люблю. Мое сердце свободно", – произнесла Алиана и шарик взмыл в небо.Напомним, Александр Гобозов и Алиана Устиненко сыграли свадьбу в то время, пока были участниками "Дома-2". На шоу у них появился и ребенок. Даже мама Александра Гобозова Ольга Васильевна принимала участие в съемках. Однако прочного фундамента семейной жизни на такой основе построить не получилось."В моей жизни было три свадьбы, и все они – с одной и той же женщиной. Мы много раз давали друг другу еще один шанс. В наших отношениях не осталось ничего кроме ссор, ругани и претензий. В данный момент я считаю, что наше воссоединение невозможно", – сообщил Александр прессе сразу после развода.У Алианы пока не получается построить отношения на телестройке. Участники мужского пола обходят девушку стороной. Однако Майя Донцова уверена, что Устиненко положила глаз на ее парня Алексея Купина.Экс-супруга Гобозова была в ярости, узнав про обвинения. Она не пожалела времени и сил и написала разгромный пост на в своем Instagram. “Не понимаю, почему до сих пор в паре Купиных ведутся разговоры обо мне, когда я вообще не интересуюсь их личной жизнью. Ребята давно улетели на остров, я вообще была в отпуске с ребенком. Но тут я узнаю, что на островах обсуждают, якобы я писала Лешиной маме смс-ки, хочу сказать что это абсолютная ложь, зачем это нужно, когда Майя говорит что не хочет чтобы ее обсуждали в контексте треугольников. Для темы? Для движухи? Конкуренция в конкурсе "Человек Года" ? Для чего объясните мне? Причем никаких доказательств к сожалению нет, просто пустые слова (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)”, – высказалась раздосадованная девушка.