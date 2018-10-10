Российским автомобилистам приготовили сюрприз. Цены на страховку в 2019 году резко повысятся.

Российским автомобилистам приготовили сюрприз. Цены настраховку в 2019 году резко повысятся.Окончательные правки в законопроект об ОСАГО принял Минфин. С1 сентября 2019 года страховщики получат право устанавливать стоимость полиса на30% выше или ниже базовых тарифов. А еще через год они смогут изменять цену ужена 40%. При этом верхний порог базового тарифа превышать не разрешается.Кроме того, предлагается упразднить коэффициент мощности ирегиональный коэффициент. Напомним, сейчас стоимость полиса определяетсяумножением базового тарифа на коэффициенты. Они зависят от стажа водителя, еговозраста, региона, где он зарегистрирован и мощности двигателя машины.Повышение цен на полис должно, по замыслу авторов документа, компенсироватьстраховщикам отмену этих начислений.При оформлении полиса ОСАГО будут учитываться показателикаждого конкретного водителя. Внимание обратят на частоту нарушений правил,резкость торможения и перестроения, частоту и длительность использованиямашины.Приобрести полис можно будет сразу на три года. Документ,подготовленный ведомством, уже внесен на рассмотрение в правительство, пишутМинфин, в то же время, предлагает усилить контроль заработой страховщиков. Если установленные ими тарифы не будут обоснованыэкономически, компаниям будут выдавать предписания.Как отмечают эксперты, сейчас цена полиса с коэффициентами может быть вдвое выше или на 40% меньше базовой – тогда как после отмены регионального коэффициента разброс будет не более 30%. Что же касается повышающего коэффициента за мощность, то сегодня он может увеличить цену полиса на 60%. Но после его отмены страховщики смогут увеличивать тариф не более чем на 40%.