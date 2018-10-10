Сборная России по футболу проведет матч Лиги наций со сборной Швеции. Встреча пройдет в Калининграде. . Главный тренер сборной Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба не стали комментировать ситуацию вокруг Александра Кокорина и Павда Мамаева.

Сборная России по футболу проведет матч Лиги наций со сборной Швеции. Встреча пройдет в Калининграде. Главный тренер сборной Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба не стали комментировать ситуацию вокруг Александра Кокорина и Павда Мамаева.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что ворота российской сборной будут доверены Гильерме. Андрей Лунев, получивший повреждение в матче чемпионата России, останется в резерве. Черчесов "Мы провели две игры после чемпионата мира. Приятно, что на обоих матчах были полные стадионы. В Ростове нас хорошо поддерживали. Отношение к нам улучшилось. Думаем, что завтра тоже будет полный стадион. Надо соответствующим образом показать себя перед своей публикой, чтобы те ростки, которые есть, всходили дальше", — приводит слова Черчесова РИА Новости."Тема неприятная, но мы собрались обсуждать подготовку к игре. Это неприятно, но нас не касается", — прокомментировал главный тренер ситуацию с бывшими игроками сборной Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.В связи с тем, что капитан сборной России Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной, был назначен новый капитан. Преемником Акинфеева стал нападающий Артем Дзюба. Артем заявил, что отношение к нему не изменилось. "Никак не поменялось отношение. Как было, так и осталось. Все осталось так же. Правда, у меня стало больше ответственности, теперь служу звеном между тренерским штабом и игроками. Между мной и ребятами все осталось на прежнем уровне", — приводит слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".Артем поделился своими соображениями о предстоящей встрече сборных России и Швеции. " Шведы — такие же четвертьфиналисты чемпионата мира, как и мы. То, что они проиграли Турции в первом туре, это им не повезло. На матч со Швецией мы настраиваемся серьезно. Любой матч важен, потому что мы повернули страну в нашу сторону и не хотим это терять. Хотим победить, при своих болельщиках это очень важно".Артем Дзюба также не стал касаться темы Кокорина и Мамаева, назвав ее околофутбольной. "Не хотим сваливаться на сторонние темы и разговоры. Есть футбол и околофутбольные вещи. Их пусть обсуждают на специальных программах с Малаховым. Мы говорим о футболе и готовимся к матчу со шведами. Больше ни на что не реагируем — мы в сборной страны. Других разговоров быть не может. Даже обсуждений между собой", — заявил капитан сборной России.