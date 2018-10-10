На этой неделе правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную
программу столицы на 2019-2021 годы. Фактически это список того, что
будет построено в городе за счет собственного бюджета в ближайшие
несколько лет. О том, какие объекты уже в скором времени появятся в
Москве рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.
На этой неделе правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную
программу столицы на 2019-2021 годы. Фактически это список того, что
будет построено в городе за счет собственного бюджета в ближайшие
несколько лет. О том, какие объекты уже в скором времени появятся в
Москве рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.
Сотни объектов
Адресная инвестиционная программа (АИП) на 2019-2021 годы
сохранила направления инвестиционной политики, которые были определены
мэром Москвы Сергеем Собяниным еще в 2011 году. В приоритете -
строительство школ, детских садов, поликлиник и других социальных
объектов, развитие транспортной инфраструктуры, в том числе
метрополитена.
Всего в списке новой Адресной инвестиционной программы 650 объектов. При этом АИП – это не только перечень строящихся и проектируемых
объектов, но и основа для заключения государственных контрактов, для
размещения заказов на поставки товаров и выполнение работ.
Школы и детские сады
По словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина,
в ближайшие три года в Москве за счет средств городского бюджета будет
построено 90 объектов образования на более чем 40 тысяч мест. В их числе
– 30 детских садов, которые смогут принять почти восемь тысяч
воспитанников, 22 школьных здания на почти 19 тысяч мест, а также 38
пристроек к общеобразовательным учреждениям на 13,6 тысячи мест.
При
этом руководитель столичного стройкомплекса напомнил, что за прошедшие
восемь лет в Москве появились более 300 новых школ и дошкольных
образовательных учреждений.
В том числе благодаря этому доступность образования в городе за последние годы значительно
выросла, отметил мэр Сергей Собянин.
"Почти на 50% увеличилось количество
дошкольников, на четверть – количество школьников", – подчеркнул
градоначальник. Москвичи окончательно распрощались со столь привычными в
прошлые годы очередями, когда тысячи человек не могли попасть в детские
сады.
Здравоохранение
Социальная
направленность Адресной инвестиционной программы выражена и в большом
количество объектов здравоохранения, которые появятся в городе до 2021
года. Марат Хуснуллин отметил, что в ближайшие три года в Москве будут построены и введены в эксплуатацию 72 таких объекта.
Из них большая часть – это поликлиники (33). Они рассчитаны на 17 тысяч посещений в смену. Кроме того, в столице появятся
24 больничных корпуса, шесть подстанций скорой помощи, а также другие
объекты, уточнил глава стройкомплекса Москвы. "Расходы на их
строительство заложены в Адресную инвестиционную программу столицы", -
сказал он.
Хуснуллин
особо выделил несколько крупных объектов, которые будут завершены в
ближайшие годы. Это многопрофильная больница с родильным домом в поселке
Коммунарка Новой Москвы на 600 коек, перинатально-кардиологический
корпус 67-й больницы, а также объекты на территории инновационного
центра Сколково, где создается огромный медицинский кластер с лучшими мировыми клиниками.
Всего
за последние восемь лет в Москве появилось 72 новых объекта
здравоохранения. Таких темпов возведения социальной инфраструктуры
столица не знала как минимум последние 25 лет.
Дорожное строительство
Транспортная инфраструктура – еще один приоритет столичной мэрии. По словам Марата Хуснуллина,
утвержденная Адресная инвестиционная программа предусматривает
ежегодный ввод в эксплуатацию минимум 100 километров дорог в течение
ближайших трех лет. Всего к 2021 году в городе появится 280 километров
новых дорог, около 83 мостов, эстакад, путепроводов, а также более 30
пешеходных переходов.
"Темпы
строительства дорог снижены не будут, заявленные планы по вводу не
менее 100 км дорог ежегодно сохранены", – подчеркнул глава столичного
стройкомплекса.
В
итоговую редакцию АИП было внесено 37 новых объектов общей
протяженностью 192 километра, 44 искусственных сооружения и 13
пешеходных переходов. Марат Хуснуллин
уточнил, что за следующие три года будет полностью построена
Северо-Восточная хорда, реконструированы развязки Московской кольцевой
автодороги (МКАД) с вылетными магистралями.
Кроме
того, АИП предусматривает продление недавно открытой магистрали
Солнцево – Бутово – Видное на восток до Варшавского
шоссе, отметил он. "Значительные усилия по дорожному строительству
направим на возведение путепроводов через железнодорожные пути, которые
необходимы, в том числе, для запуска Московских центральных диаметров", -
добавил глава стройкомплекса столицы.
Продолжится
также развитие улично-дорожной сети, строительство связок между
районами города, создание транспортного каркаса Новой Москвы. К примеру,
конкретизировал Хуснуллин,
дополнительные работы будут проведены на Северо-Западной хорде. Там
реконструируют развязку улицы Генерала Дорохова с МКАД, а также возведут
Балочный мост через Москву-реку.
Еще
один важный для столицы проект – южный и северный дублеры Кутузовского
проспекта – также будет реализован в ближайшие годы. Город продолжит
формировать улично-дорожную сеть перспективных локаций – Мневниковской поймы, промзоны "ЗиЛ", благодаря новому мосту будет обеспечен удобный подъезд к парку развлечений "Остров мечты", отметил Хуснуллин.
Метро растет
Продолжится
и активное развитие внеуличного общественного транспорта. В
соответствии с АИП 2019-2021 Московский метрополитен вырастет на 58
километров, в нем появится 21 новая станция и три электродепо.
В частности, будут построены четыре участка Большой кольцевой линии
метро (БКЛ). Таким образом строительство нового пересадочного контура
подземки в основном завершится.
В
ближайшие несколько лет планируется закончить возведение Западного
участка БКЛ от "Хорошевской" до "Можайской", Юго-Западного – от
"Можайской" до "Проспекта Вернадского", Южного – от станции "Проспект
Вернадского" до станции "Каховская", а также Северо-Восточного отрезка
от "Авиамоторной" до "Нижней Масловки".
На
БКЛ будут организованы 19 пересадок на другие линии метро, четыре – на
Московское центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московские
центральные диаметры, а также 11 пересадок на железнодорожные
направления.
На многих станциях нового пересадочного контура
будут организованы транспортно-пересадочные узлы. По словам Марата
Хуснуллина, крупнейшими из них станут "Деловой центр", "Нижняя
Масловка", "Нижегородская", "Улица Новаторов".
Также подрастет
старейшая ветка столичного метро – Сокольническая: ее продлят от
"Саларьево" до поселка Коммунарка. На новом участке появятся четыре
станции – "Филатов луг", "Прокшино",
"Ольховая" и "Столбово". Будет начато строительство Коммунарской линии в
Троицк, метро придет в район Северный, а также во Внуково.
В то же время на другом конце города завершится строительство Кожуховской (Некрасовской) линии. Первый ее участок от "Некрасовки" до "Косино" с четырьмя станциями – "Некрасовка", "Лухмановская" "Улица Дмитриевского" и "Косино" будет запущен к концу этого года, а второй – от "Косино" до "Нижегородской" – в следующем.
Новое жилье
За
счет городского бюджета до 2021 года в Москве будет построено 3,1 миллиона
квадратных метров жилья. "Из которых 1,19 миллиона квадратных метров будет
строиться в рамках утвержденной Адресной инвестиционной программы и еще
1,9 миллиона – в рамках программы реновации", – пояснил
Марат Хуснуллин.
По его словам, новое жилье будет обеспечено всей необходимой социальной
инфраструктурой – детскими садами, школами, поликлиниками и прочим.
Также
для обеспечения квартирами очередников и нуждающихся продолжится
строительство домов по государственной программе "Жилище". "Наделение
этих категорий москвичей жильем запланировано на уровне прошлых лет –
снижения темпов нет", – подчеркнул глава стройкомплекса столицы.
Москва спортивная
В
Адресной инвестиционной программе заложено строительство 35 новых
спортивных объектов в ближайшие несколько лет. "Среди них – пять
футбольных полей, 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и два
бассейна", – уточнил Хуснуллин.
За
счет средств городского бюджета планируется построить в том числе ряд
крупных спортивных объектов, включая Центр водных видов спорта в Лужниках, спортивный комплекс в Некрасовке с крытым катком, экстрим-парком и бассейном.
Активное участие в строительство спортивных объектов в Москве принимают и инвесторы, отметил Хуснуллин.
"За их счет будут введены такие знаковые спортивно-развлекательные
объекты, как спортивный комплекс "Динамо", Центр художественной
гимнастики и ледовый дворец "Кристалл" на территории Лужников", -
резюмировал руководитель городского стройкомплекса.