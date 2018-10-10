Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в третий круг престижного турнира серии Masters, который проходит в китайском Шанхае. В поединке второго круга первая ракетка России уступил швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в третий круг престижного турнира серии Masters, который проходит в китайском Шанхае. В поединке второго круга первая ракетка России уступил швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.Медведев проиграл посеянному под первым номером швейцарцу по итогам трех партий с итоговым счетом 4:6, 6:4, 4:6. Соперники провели на корте 1 час 54 минуты. Федерер в следующем круге встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.Напомним, что накануне Медведев стал первой ракеткой России после того, как одержал победу на турнире Rakuten Japan Open Tennis Championship. Он занял 22-ю строчку в мировом рейтинге, опередив Карена Хачанова.