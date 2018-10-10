Дело об убийстве следователя полиции в Подмосковье передано в центральный аппарат СК РФ. Контролировать его будет лично председатель комитета Александр Бастрыкин.

Дело об убийстве следователя полиции в Подмосковье передано в центральный аппарат СК РФ. Контролировать его будет лично председатель комитета Александр Бастрыкин.Как уточнила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Александр Бастрыкин поручил провести комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению преступления, в том числе в кратчайшие сроки назначить необходимые экспертизы, обеспечив тщательное исследование уже изъятых в ходе осмотра места происшествия предметов. Также он дал указание наряду с версией, связанной с воспрепятствованием профессиональной деятельности погибшей, тщательно проверить и иные возможные версии убийства.Для расследования этого преступления сформирован штаб, в который наряду с сотрудниками Следственного комитета вошли представители МВД и ФСБ России.Женщину-следователя в звании подполковника убили утром 10 октября выстрелом в шею, когда она выходила из подъезда в поселке Архангельское Красногорского района​​​. Убийца скрылся. Погибшая работала старшим следователем в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По предварительной версии правоохранителей, убийство совершенно из-за ее профессиональной деятельности.