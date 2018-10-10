Малыши с радостью откликнулись на предложение музейных работников – сыграть в старинные игры, отгадать загадки и посмотреть сказочное кукольное представление

Малыши с радостью откликнулись на предложение музейных работников – сыграть в старинные игры, отгадать загадки и посмотреть сказочное кукольное представление«Детские дни» в Судогодском филиале музея-заповедника собрали более 160 малышей и школьников из посёлка Муромцево за период с июля по сентябрь 2018 года.Отдел по работе с детьми и молодежью (Детский музейный центр) провел здесь 11 выездных занятий.Музейно-образовательный цикл в Усадьбе В.С. Храповицкого поселка Муромцево пополнился ещё одним выездным занятием для детей. Теперь малыши из детского сада и школьники из поселка Муромцево должны были найти ответ на вопрос: как рубашка в поле выросла?Ребята не только услышали, как из льняного семечка создаётся домотканый холст, но и сами с удовольствием «сеяли» лён и хлеб, выходили с серпами убирать урожай в жаркую пору жатвы. «Собранный» лен предстояло превратить в нарядную рубашку. Муромцевские ребятишки с удовольствием учились прясть, ткать, шить, а также гладить ткань при помощи прадедушки современного утюга – рубеля. А напоследок для детей нашлось еще очень приятное задание – примерить новые наряды.И, конечно, малыши с радостью откликнулись на предложение музейных работников – сыграть в старинные игры, отгадать загадки и посмотреть сказочное кукольное представление.