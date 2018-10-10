Двенадцать человек, в том числе – ребенок, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автобусов, после которого один из них врезался в остановку общественного транспорта. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Днем в среду, 10 октября, на Проспекте Октября в столице Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов.По предварительной информации, автобус "ПАЗ" врезался в другой автобус — "Нефаз", который вылетел за пределы проезжей части и снес остановку общественного транспорта.По данным регионального УМЧС РФ, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 12 человек, в том числе – ребенок, погибших нет. Все пострадавшие госпитализированы.На месте ЧП работают сотрудники полиции, работающие над установлением всех обстоятельств ЧП.