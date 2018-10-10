Памятка первоклассникам противоречит целям национального проекта
Образование, в ней представлено абсолютно одиозное мнение о школе как
образовательном институте. Единая Россия просит Министерство просвещения
дать оценку этому наставлению для школьников и их родителей.
Памятка первоклассникам противоречит целям национального проекта
"Образование", в ней представлено абсолютно одиозное мнение о школе как
образовательном институте. "Единая Россия" просит Министерство просвещения
дать оценку этому наставлению для школьников и их родителей.
Координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ольга Окунева
просит Минпросвещения разобраться в ситуации с одиозной школьной памяткой. Депутат
направила официальный запрос в ведомство.
По словам Окуневой, в памятке родителям первоклассника
советуют не ожидать, что в школе их ребенка полюбят, будут о нем заботиться и
разовьют его способности и творческий потенциал. Родителей готовят к тому, что основной
компонент школы – это дисциплина и повиновение.
"Напротив, школа – это дом знаний, а также важнейший
механизм социализации, в котором главный – сам ученик. Памятки родителям должны
составлять профессионалы и специалисты", – считает парламентарий.
Ольга Окунева напомнила, что в структуру нацпроекта
"Образование" включено 10 федеральных проектов, в частности, "Успех каждого
ребенка", который направлен на развитие и выявление талантов детей через общее
и дополнительное образование.
Запрос в министерство был подготовлен после обращения
обеспокоенных родителей о распространении памятки в дошкольных учреждениях в нескольких
регионах, в частности, в Санкт-Петербурге, в Нижегородской и Ивановской
областях.
Партийный проект "Крепкая семья" направлен на укрепление
института семьи и семейных ценностей, создание условий для благополучного
детства. Под контролем единороссов также находятся дети-сироты, партия оказывает содействие их семейному устройству.