Памятка первоклассникам противоречит целям национального проекта Образование, в ней представлено абсолютно одиозное мнение о школе как образовательном институте. Единая Россия просит Министерство просвещения дать оценку этому наставлению для школьников и их родителей.

Памятка первоклассникам противоречит целям национального проекта"Образование", в ней представлено абсолютно одиозное мнение о школе какобразовательном институте. "Единая Россия" просит Министерство просвещениядать оценку этому наставлению для школьников и их родителей.Координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ольга Окуневапросит Минпросвещения разобраться в ситуации с одиозной школьной памяткой. Депутатнаправила официальный запрос в ведомство.По словам Окуневой, в памятке родителям первоклассникасоветуют не ожидать, что в школе их ребенка полюбят, будут о нем заботиться иразовьют его способности и творческий потенциал. Родителей готовят к тому, что основнойкомпонент школы – это дисциплина и повиновение."Напротив, школа – это дом знаний, а также важнейшиймеханизм социализации, в котором главный – сам ученик. Памятки родителям должнысоставлять профессионалы и специалисты", – считает парламентарий.Ольга Окунева напомнила, что в структуру нацпроекта"Образование" включено 10 федеральных проектов, в частности, "Успех каждогоребенка", который направлен на развитие и выявление талантов детей через общееи дополнительное образование.Запрос в министерство был подготовлен после обращенияобеспокоенных родителей о распространении памятки в дошкольных учреждениях в несколькихрегионах, в частности, в Санкт-Петербурге, в Нижегородской и Ивановскойобластях.Партийный проект "Крепкая семья" направлен на укреплениеинститута семьи и семейных ценностей, создание условий для благополучногодетства. Под контролем единороссов также находятся дети-сироты, партия оказывает содействие их семейному устройству.