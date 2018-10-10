Есть напорная башня, насосы, но нет главного - воды. Поселок в Мытищинском районе в одночасье лишили нормальных условий жизни. Трубы просто перекрыли по решению администрации. Теперь людям приходится рыть колодцы или ездить за водой в соседние деревни. В чем причина?

Есть напорная башня, насосы, но нет главного — воды. Поселок в Мытищинском районе в одночасье лишили нормальных условий жизни. Трубы просто перекрыли по решению администрации. Теперь людям приходится рыть колодцы или ездить за водой в соседние деревни. В чем причина?- Ездим за 2-3 километра с флягами или с какими-то канистрами за водой.Родник в соседнем селе — теперь единственное место, где жители деревни Еремино Мытищинского района могут брать воду. В марте больше 160 домов без предупреждения остались без доступа к скважинам. Теперь здесь выживает, кто как может.- Я за небольшие деньги у дорожников заказываю машину 12-кубовую. Машина встает у забора, через пожарный рукав я заполняю бассейн. Из него вода поступает на технические нужды дома.На водонапорной башне отключили насосы и поставили задвижку. Оказалось, что вода, которую она подавала, техническая, и пить ее было нельзя. Тогда администрация района пошла по принципу "лучше никак, чем плохо". Жителям приходится воду собирать буквально по каплям.- Вот сейчас, видите, я не открываю. Открываю опять — что-то там, может быть, упадет.За восемь месяцев без воды в деревне уже сгорело несколько домов.- Вызвали пожарных, пришли три машины. Заправлять их было негде. Ездили они за 10 километров, заливались, привозили. Пока привозили, уже все по новой разгоралось!Поставить фильтры должны были еще несколько лет назад — обещали реконструкцию всего водозаборного узла. На это выделили свыше 10 миллионов рублей. В итоге — ни денег, ни воды. На очередной крик жителей о помощи местное управление предложило выкопать два колодца в нескольких метрах от детской площадки.- Мы же не можем детей пустить на детскую площадку, потому что это очень опасно! И когда мы этот вопрос подняли, администрация высказалась так: следите сами за своими детьми!На колодцы было выделено еще почти 900 тысяч — хотя, по современным расценкам, стоимость каждого — не больше 120. На сдачу, по всей видимости, закупят ведра и коромысла. От такого заказа в замешательство пришли даже его исполнители.- Там что — люди должны с ведрами приходить?- Да, да — это в Средневековье шаг. Вчерашний век. К сожалению, так — такое техническое задание: поставить шахтный колодец и установить ворот с ведром."На данный момент это минимальные затраты, которые можно сейчас сделать — два колодца — и заниматься проектированием ВЗУ", — говорит главный инженер ОАО "Водоканал — Мытищи" Андрей Иванов.Водозаборный узел на бумаге должен появиться в следующем году. Строительство займет еще несколько лет — а значит, вода в кранах у жителей появится нескоро.