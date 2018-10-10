Пользователи Сети шокированы видеокадрами, как агрессивно настроенные знаменитые футболисты Мамаев и Кокорин с друзьями (несколько человек на одного) избивают водителя в центре Москвы, а затем - чиновника в кафе. Стулом по голове. В Сети спорят: понесут ли звезды реальное наказание?

Даже те, кто обычно относительно далек от футбольных страстей, не остался равнодушен к криминальным новостям, в которые попали футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин со своими приятелями.Если их загул в Монте-Карло после позорного вылета с Евро-2016 вызвал возмущение своим цинизмом по отношению к болельщикам, то после того, что устроили эти футболисты в Москве утром 8 октября, им может грозить реальный срок.Пользователи шокированы видеокадрами, как агрессивно настроенные знаменитые спортсмены (несколько человек на одного) избивают водителя в центре Москвы.А примерно через час после этого нападения они же устраивают драку в столичном кафе, во время которого человек, похожий на Кокорина, замахивается стулом на мужчину за соседним столиком.Эпитеты, которыми "награждают" футболистов в комментариях в соцсетях, по большей части, — нецензурные. Самые безобидные – о том, что знаменитые футболисты вели себя как "гопота" и "быдло".Впрочем, их действия уже подпали и под статьи УК – заведены несколько уголовных дел. Хотя многие пользователи сомневаются, будет ли наказание для известных футболистов реальным, или же "пошумят, повозмущаются и забудут", ограничившись штрафами, временным переводом в дубли "Зенита" и "Краснодара" (с которыми у футболистов контракты)?Пока свой четкий выбор сделала только жена Павла Мамаева: после безобразных выходок своего супруга она заявила, что подает на развод.В "Краснодаре" обещают наказать Мамаева и не исключают, что контракт с ним может быть разорван, но пока уверенности в этом нет: контракт есть контракт.В "Зените" же пока заявили лишь о том, что им "стыдно" за поведение своего нападающего Александра Кокорина, однако "на данный момент" там не считают необходимым говорить о наказании клубом футболиста.Член исполкома РФС Игорь Лебедев, правда, сказал, что Мамаев и Кокорин после этих безобразных выходок "умерли как футболисты", и теперь мы увидим их только как "подсудимых, виновников уголовного дела".Представитель РФС недоумевает, откуда они "нахватались звезд". "Они и футболисты не самые лучшие, на поле особо не блистали и даже не играют за сборную России", — говорит Лебедев.Эмоциональные заявления звучат и от других известных персон. В частности, официальный представитель МИДа Мария Захарова предложила наказание:" Не забил пенальти – получи стулом в табло".А депутат Госдумы Виталий Милонов сказал еще жестче: "У них планка поехала"."Борзометр зашкаливает у этих чувачел", — цитирует слова Милонова Sport24.Впрочем, в течение последних суток многие эпитеты в адрес "прославившихся" не голами и победами футболистов можно списать на эмоции.В связи с этой резонансной историей, задаваясь вопросом, будет ли этим "звездам" реальное наказание, поклонники футбола вспоминают реальных звезд – спортсменов прошлого, которые были осуждены на большие сроки тюремного заключения.Среди них даже великий Эдуард Стрельцов — олимпийский чемпион, чье уголовное дело, однако, до сих пор вызывает вопросы: действительно ли он совершал то преступление, в котором его обвинили, или же стал жертвой оговора?"Россия 24" вспомнила самые резонансные истории известных футболистов, которые были осуждены и отбывали наказание в тюрьме.Эдуард Стрельцов — нападающий "Торпедо", футболист сборной СССР, олимпийский чемпион 1956 года.В 1958 году по обвинению в изнасиловании он был арестован вместе с двумя другими игроками сборной СССР — Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым.Стрельцова признали виновным, он получил 12 лет лишения свободы. Был условно-досрочно освобожден в 1963 году. В 1965-м вернулся в состав сборной, завершил карьеру в 1970 году из-за травмы.Юрий Севидов — советский футболист и тренер, игрок сборной СССР, двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского "Спартака".В 1965 году Севидов сбил на машине члена-корреспондента АН СССР, известного химика Рябчикова. Ученый скончался в больнице. Севидов был арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы, его лишили звания мастера спорта.Через 4 года он был выпущен по амнистии. В состав "Спартака" Севидова взять отказались, он играл за алма-атинский "Кайрат", затем перешёл на тренерскую работу, был футбольным телекомментатором, обозревателем газеты "Советский спорт".Максим Молокоедов — российский футболист, игрок второго дивизиона петербургского "Динамо".В 2010 году был арестован в Чили за перевозку наркотиков. В тюрьме играл в местной футбольной команде, где его заметил главный тренер сборной Чили Клаудио Борхи.В результате с Молокоедовым заключили контракт на игру в команде второго дивизиона "Сантьяго Морнинг". Футболиста отпускали из заключения в дни матчей, затем он снова возвращался в тюрьму. После окончания срока Молокоедов вернулся в Россию и с 2014 года играл за петербургскую "Звезду".Что касается Кокорина и Мамаева, то на данный момент известно, что правоохранители направили им повестки о вызове на допрос. Но для начала их надо найти.