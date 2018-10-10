Руководители и юристы футбольного Краснодара нашли способ расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым, который вместе с зенитовцем Александром Кокориным попал в скандальную историю с драками и пьянством. В РФС поданы документы от клуба с Кубани.

Руководители и юристы футбольного "Краснодара" нашли способ расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым, который вместе с зенитовцем Александром Кокориным попал в скандальную историю с драками и пьянством. В РФС поданы документы от клуба с Кубани."В палату по разрешению споров Российского футбольного союза поступило заявление от "Краснодара" в отношении расторжения контракта с футболистом Павлом Мамаевым, — цитирует сайт Чемпионат.Ru председателя палаты Виктора Березова. – В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней".При этом Березов оговорился, что, скорее всего, он и его коллеги по федерации соберутся для вынесения решения раньше. "От "Зенита" подобных заявлений пока не поступало", — сказал Березов.