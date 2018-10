Интернет-пользователи встали на защиту бельгийского геймера Тима Велленса, который написал в своем микроблоге стихотворение, посвященное враждебным инопланетянам из игры Elite Dangerous. Шуточный стих посчитали призывом к насилию.

Интернет-пользователи встали на защиту бельгийского геймера Тима Велленса, который написал в своем микроблоге стихотворение, посвященное враждебным инопланетянам из игры Elite Dangerous. Шуточный стих посчитали призывом к насилию, сообщает Eurogamer.Авторы игры устроили конкурс, попросив пользователей написать стихотворение, посвященное игре. Флешмоб был приурочен к Всемирному дню поэзии.There once was a pilot from Lave,Who wasn't particularly brave.He encountered a Thargoid,Who he tried to avoid,But now he's one foot in the grave!#NationalPoetryDay pic.twitter.com/yrHl1O0M1c— Elite Dangerous (@EliteDangerous) 4 октября 2018 г.Тима Велленс прокомментировал: "Розы красные/Фиалки голубое/Таргоид или враг/Я приду убить тебя". Таргоиды – так в игре Elite Dangerous называется враждебная раса инопланетян. Администрация "Твиттера" признала это невинное стихотворение "разжигающим" и забанила аккаунт Вилленса.Бельгиец попытался объяснить суть шутки техподдержке, но это ни к чему не привело."Я написал им, что Elite — это космический симулятор, а Таргоиды — раса противников в игре, и что я никогда не угрожал ни одному живому человеку или организации", — рассказал геймер журналистам.По словам Велленса, на его вопросы отвечал не живой человек, а твиттер-бот."Это ужасно, я думал, что работу боту хоть кто-то контролирует. Видимо, это не так. Не понимаю, как можно вести разговор о юморе и его контексте с искусственным интеллектом", — отметил Велленс, добавив, что Трамп угрожал в "Твиттере" взорвать КНДР, однако ему ничего за это не было.Геймерское сообщество вступилось за мужчину, однако его аккаунт все еще заблокирован.