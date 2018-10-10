Законодательное Собрание региона существенно обновилось. В этот раз в нем представлено 4 фракции: Единая Россия, КПРФ, Справедлива Россия, ЛДПР. Сегодня гость нашей студии - представитель партии Единая Россия - Александр Цыганский. В этом составе он был выбран председателем комитета по местному самоуправлению, земельным отношениям и административно-территориальному устройству. С ним мы поговорим о планах работы ЗакСобрания.

Законодательное Собрание региона существенно обновилось. В этот раз в нем представлено 4 фракции: "Единая Россия", КПРФ, "Справедлива Россия", ЛДПР. Сегодня гость нашей студии - представитель партии "Единая Россия" - Александр Цыганский. В этом составе он был выбран председателем комитета по местному самоуправлению, земельным отношениям и административно-территориальному устройству. С ним мы поговорим о планах работы ЗакСобрания.