После ролей отрицательных персонажей в Бумбараше и Вечном зове за Юрием Смирновым закрепился имидж главного злодея советского кино, хотя сам он был верен и родному Театру на Таганке, и Юрию Любимову, и своей жене, с которой вместе полвека. А вот его из-за квартиры предал единственный сын.

Юрий Смирнов – единственный, кто не получил награды за съемки в легендарном сериале "Вечный зов". Там он сам выбрал себе роль не героя, а подлого персонажа Петра Полипова.К тому моменту он уже сыграл еще одного отрицательного персонажа — бандита Гаврилу из "Бумбараша" и закрепил за собой имидж "главного злодея" советского кино.Позже актер признается, что ему это было обидно, ведь сам он – человек преданный и верный.Несмотря на то, что его – известного актера – всегда окружали самые красивые женщины, он уже больше полувека верен своей жене – актрисе Галине Гриценко, которая ради него и семьи оставила первого мужа и Театр на Таганке.Познакомились они, когда играли влюбленную пару в спектакле Петра Фоменко "Микрорайон", а затем в их жизнь пришла настоящая любовь. Смирнов считает, что "в доме достаточно одного актера", а их профессия "очень жесткая и жестокая, в большей степени в отношении женщин".При этом жене он сразу сказал, что "измена – это военное преступление, которому нет срока давности".Несмотря на то, что у Юрия были проблемы с алкоголем и жена неоднократно собиралась с ним развестись, семью удалось сохранить. Тем более что у них подрастал общий сын.Верен был Смирнов и Театру на Таганке, ставшему ему родным: там он тоже прослужил полвека, и оставался верен Юрию Любимову, даже когда на режиссера ополчились почти все актеры из-за вмешательства в дела театра его жены Каталины.А вот сам актер не раз становился жертвой предательства. Причем, самый большой удар нанес ему родной сын, когда начал судебный процесс с отцом из-за пятидесяти квадратных метров жилья на Арбате, в центре Москвы.Удалось ли после этой судебной тяжбы примириться отцу и сыну? Как сейчас складываются их отношения? Почему Смирнов называет Александра Збруева своим "крестным" и по какой причине так и не вручили актеру награду за съемки в фильме "Вечный зов"?В программе — "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – актер Юрий Смирнов.