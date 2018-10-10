Ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции. О результатах расследования уголовных дел общественность будет проинформирована...

"Уголовные дела, возбужденные по фактам нанесения побоев гражданам на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, ввиду большого общественного резонанса переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве", – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. - Следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве приступили к расследованию указанных уголовных дел.Ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции. О результатах расследования уголовных дел общественность будет нами проинформирована».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве