Развитие промышленности, рост торговли, расширение объемов экспорта отечественной продукции за рубеж – эти вопросы были в среду, 10 октября, в центре внимания депутатов Госдумы. На Охотном Ряду состоялся правительственный час с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Министр рассказал о показателях текущего года и обозначил перспективы следующих лет.

Развитие промышленности, рост торговли, расширение объемовэкспорта отечественной продукции за рубеж – эти вопросы были в среду, 10 октября, вцентре внимания депутатов Госдумы. На Охотном Ряду состоялсяправительственный час с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Министррассказал о показателях текущего года и обозначил перспективы следующихлет.Движение вверхВ своем выступлении с думской трибуны Мантуров озвучил итоги восьми месяцев 2018 года для отечественной промышленности. Поего словам, положительная динамика наблюдается по большинству отраслей.К примеру, производство в железнодорожном машиностроении, автопроме ирадиоэлектронике выросла на 10%, в обрабатывающей промышленности – на 4%.Крометого, более чем на 5% увеличилось производство в фармацевтическойотрасли, индустрии детских товаров. "На более стабильные темпы роста,чем это было в последние годы, вышла металлургия", – подчеркнулруководитель министерства промышленности и торговли.Дальнейшееразвитие отраслей Мантуров связывает с реализацией национальныхпроектов, которые требуют значительного вклада промышленности. Глававедомства уточнил, что, прежде всего, это касается нацпроекта, которыйпредполагает удвоение неэнергетическогои несырьевого экспорта. Для этого необходим прорыв в инновационных секторах, отметил министр.Укрепление позиций на внешних рынкахМинпромторгнамерен увеличить поставки российской продукции за рубеж. Для развития экспортногопотенциала отечественной промышленности будет применяться принципиальноновый подход, связанный с созданием за границей индустриальных зон,сообщил министр депутатам.Оннапомнил, что в мае этого года было заключено соглашение о созданиироссийской индустриальной базы в Египте, которая обеспечит поставкуотечественной продукции в страны Северной Африки.Кроме того, уточнил министр, подобные базы появятся в Южно-АфриканскойРеспублике (ЮАР), в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.Поддержкаэкспорта отечественных товаров будет обеспечена щедрым финансированием:в ближайшие шесть лет на эти цели выделят более 420 миллиардоврублей. Мантуров выразил уверенность, что благодаря этим средствам к2024 году индустриальный бизнес получит выручку более 200 миллиардоврублей. При этом большая часть дохода должна приходиться намашиностроительные отрасли, подчеркнул глава Минпромторга.В целом, отметил Мантуров, к 2024 году объем несырьевого экспорта России должен быть удвоен, для чего необходим рост поставок промпродукции за рубеж на 9% в год, уточнил руководитель ведомства.Торговле снизят барьерыПозитивныетенденции отмечаются и в торговле. По словам Мантурова, отрасльпродолжает восстанавливаться после кризиса 2015-2016 годов идемонстрирует годовой рост в 2,7%.Министр подчеркнул, что возглавляемоеим ведомство продолжит снижать административные барьеры и откажется отизбыточного регулирования торговой сферы."На это направлен пакетзаконопроектов, которые находятся в финальной стадии согласования сфедеральными органами государственной власти", – подчеркнул он.Помимо традиционной торговли, Минпромторг отмечает рост коммерции в Сети. "Показателем активного смещения розницы в цифровой мир служит уверенный рост интернет-торговли,которая ежегодно прибавляет свыше 10%", – сказал Мантуров. В прошломгоду, отметил он, оборот отрасли впервые превысил триллион рублей, а к2024 году прогнозируется увеличение почти в 3,5 раза.Перевод оборонки на гражданские рельсыПоитогам министерского доклада депутаты задали интересующие их вопросы. Речь, вчастности, зашла о диверсификации предприятий оборонного комплекса(ОПК) и их частичном переводе на выпуск гражданской продукции. Вофракции "Единая Россия" напомнили, что соответствующая задача былапоставлена президентом Владимиром Путиным и поинтересовались, какихуспехов удалось добиться на этом направлении.Мантуровответил, что уже к концу этого года доля производства гражданскойпродукции на предприятиях ОПК может вырасти до 19%. Стоит отметить, чтоглава государства поставил задачу достигнуть планку 50% к 2030 году.Такжезаконодатели интересовались у представителя правительства о санации ивовлечении в оборот объектов химической промышленности. По словам главыМинпромторга, на одном из таких объектов планируется создать мощности поутилизации отходов первого и второго класса опасности, на другомпоявится производство лекарственных препаратов.Обсуждалосьи развитие лесного комплекса. Основной акцент в этой отрасли, отметилМантуров, будет сделан на глубокой переработке лесной продукции. Министрподчеркнул, что в Сибири и на Дальнем Востоке появятся минимум трицеллюлозно-бумажных комбината.целом, рассказал руководитель ведомства, будут поддержаны предприятия,заинтересованные в глубокой переработке лесной продукции и созданиисоответствующих мощностей. "Мы, по сути, накладываем запретна отгрузку круглого леса тем компаниям, которые делают символическуюобработку леса. За счет распространения деревянного домостроения,современных материалов из древесины, обеспечиваем эффективноеиспользование лесных богатств", – подчеркнул Мантуров.конце своего выступления представитель кабмина поблагодарил депутатовза совместную работу и поддержку правительственных инициатив. В своюочередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Минпромторг активно работает со всеми фракциями нижней палаты. "Понимание рождается, когда есть диалог", – сказал законодатель.Напомним,ранее на Охотном Ряду состоялся с участиемминистра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Глава ведомства доложилпарламентариям о реализации федеральной научно-технической программы поразвитию сельского хозяйства до 2025 года, ходе полевых работ в текущемгоду, а также о показателях урожая.