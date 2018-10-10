Граждане предпенсионного возраста – женщины с 55 лет и мужчины с 60 – получат право на льготы при уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц. Такая норма содержится в законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении в среду, 10 октября. Нормативно-правовой акт инициирован президентом России Владимиром Путиным и входит в пакет документов о совершенствовании пенсионной системы.

Гражданепредпенсионного возраста – женщины с 55 лет и мужчины с 60 – получатправо на льготы при уплате земельного налога и налога на имуществофизических лиц. Такая норма содержится в законопроекте, принятомГосдумой в первом чтении в среду, 10 октября. Нормативно-правовой актинициирован президентом России Владимиром Путиным и входит в пакетдокументов о совершенствовании пенсионной системы.Попредложению главы государства, ряд льгот, которые сейчас получаютпенсионеры, распространяются и на граждан предпенсионного возраста. Какпояснила вице-премьер Татьяна Голикова, речь, в частности, идет обуменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости земельногоучастка площадью до 600 квадратных метров. Если количество земли меньше,то платить налог не нужно, а если больше, то выплаты рассчитывают заоставшуюся площадь.Также предпенсионерыосвобождаются от уплаты налога на имущество, но при условии, чтоквадратные метры не используются в предпринимательских целях. "Это оченьважное решение, оно позволит семьям предпенсионеровсэкономить достаточно серьезные средства", – отметил первый зампредфракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.В свою очередь, председатель комитета нижней палатыпо бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что отзывы нанормативно-правовой акт поступили от всех регионов страны. По словампарламентария, субъекты Федерации единогласно поддержали законопроект.Предполагается, что во втором чтении документ будет рассмотрен 11 октября.Напомним,на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон осовершенствовании пенсионной системы, принятый до этого Госдумой сучетом поправок главы государства. Инициативы президента значительноулучшили документ и были одобрены всеми думскими фракциями.Законопроектомустанавливается повышение пенсий выше уровня инфляции. Начиная соследующего года выплаты будут индексироваться не с 1 февраля,как это было раньше, а с 1 января. По словам спикера нижней палатыВячеслава Володина, в ближайшее время размер пенсий россиян до20 тысяч рублей.Устанавливаетсявозраст выхода на пенсию для женщин с 60 лет (в прежней редакциидокумента предлагалось с 63) и для мужчин с 65 лет. Многодетные материсмогут уйти на заслуженный отдых еще раньше в зависимости от количества детей. Те,кто должен был выйти на пенсию в ближайшие годы,смогут оформить пенсионные выплаты на шесть месяцев раньше.Крометого, принятая редакция документа снижает на три года стаж, необходимыйдля досрочного выхода на пенсию. Теперь это 37 лет для женщин и 42 годадля мужчин. Также вводится повышенный размер пенсионных выплат за более30 лет работы на селе. Изменения будут вводиться поэтапно с 2019 года ине затронут нынешних пенсионеров – это около 46,5 миллиона человек.