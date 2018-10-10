Все десять кандидатов, которые предложила глава Банка России Эльвира Набиуллина, одобрила членами совета директоров Центробанка Госдума. В совет директором входят председатель Банка России по должности и 14 человек, которые назначаются депутатами Думы на пятилетний срок.

Все десять кандидатов, которые предложила глава Банка России Эльвира Набиуллина, одобрила членами совета директоров Центробанка Госдума. В совет директором входят председатель Банка России по должности и 14 человек, которые назначаются депутатами Думы на пятилетний срок.Кандидатов в совет директоров Банка России Эльвира Набиуллина выдвигает после согласования с президентом России Владимиром Путиным, напоминает РИА Новости. В совет директоров сейчас входят первые зампреды Центробанка Ольга Скоробогатова и Дмитрий Тулин, а также зампреды Банка России Василий Поздышев и Ольга Полякова. Их полномочия пока не истекли.А вот полномочия семи действующих членов совета директоров депутатам пришлось продлить. Это первые зампредов Банка России Ксения Юдаева и Сергей Швецов, заместители председателя Центробанка Дмитрий Скобелкинй и Владимир Чистюхин, начальник Главного управления главного банковского регулятора по Центральному федеральному округу Надежда Иванова и советники главы Центробанка Сергей Игнатьев и Алексей Симановский.Кроме того, совет Банка России пополнился еще тремя новыми директорами. Это зампред Центробанка Руслан Вестеровский, глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута и директор юридического департамента регулятора Алексей Гузнов.