Представители экологической организации Greenpeace провели исследование, в ходе которого выяснили, деятельность каких компаний хуже всего сказывается на окружающей среде. На первых строчках антирейтинга оказались Coca-Cola, PepsiCo, Heineken International и Mars Incorporated.

Представители экологической организации Greenpeace провели исследование, в ходе которого выяснили, деятельность каких компаний хуже всего сказывается на окружающей среде. На первых строчках антирейтинга оказались Coca-Cola, PepsiCo, Heineken International и Mars Incorporated, сообщает Business Live.Сотрудники Greenpeace изучили отходы, которые находились на побережьях в 42 странах. Волонтеры собрали мусор и выяснили, какими компаниями были выпущены товары, которые впоследствии оказались в воде и в прибрежной зоне.Всего экологи изучили 187 тысяч кусков пластика. 40 процентов найденного мусора идентифицировать не удалось, однако остатки были выпущены крупнейшими международными компаниями.16 процентов из найденного пластикового мусора оказались произведены компанией Coca-Cola, 12 процентов — PepsiCo, по 10 процентов — Mars Incorporated и Heineken International.В России экологи исследовали побережье Истринского водохранилища, водоемы столичного Измайловского парка, пляж Финского залива и берег реки Уфа.