Мужчина избивал горожанку и угрожал ей ножом

Мужчина избивал горожанку и угрожал ей ножомГражданина ближнего зарубежья подозревают в покушении на изнасилование. Об этом сообщает региональный СледКом.Вечером 7 октября в центре Владимира 25-летний парень начал преследовать незнакомую девушку, которая просто шла домой. Горожанка почувствовала, что за ней следит пьяный мужчина и ускорила шаг. Однако злоумышленник не отставал.Выбрав удобный момент иностранец схватил девушку и, угрожая ножом, начал тащить в сторону деревянных построек. Избивая ее, он попытался изнасиловать горожанку.Потерпевшая громко звала на помощь, и ее услышала одна из жительниц домов поблизости. Женщина выбежала на улицу и, увидев происходящее, вернулась в дом за поддержкой.Девушка в это время смогла уличить момент и набрала маме, которая вызвала полицейских.А свидетельница происшествия вместе с родственниками вернулась на улицу, но насильника уже задержали правоохранители.