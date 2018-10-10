Подозревают в убийстве матери. Речь о 30-летнем владимирце, инвалиде 2 группы по психическому заболеванию.

Подозревают в убийстве матери. Речь о 30-летнем владимирце, инвалиде 2 группы по психическому заболеванию. По версии следствия, вечером, 7 октября, мама подозреваемого обратила внимание на неадекватное поведение сына. Возможно, он не выполнял рекомендаций врачей после очередного курса лечения. Женщина решила вызвать "скорую", на этой почве с сыном возник конфликт. Молодой человек начал избивать мать. Она успела вызвать помощь, однако, когда спасатели смогли проникнуть в квартиру, врачи констатировали смерть женщины от полученных телесных повреждений. Подозреваемого задержали и госпитализировали. В ближайшее время ему проведут комплексную судебно-психиатрическую экспертизу.