В отношении оскандалившихся после дебоша в Москве полузащитника Краснодара и нападающего Зенита полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

отношении оскандалившихся после дебоша в Москве полузащитника "Краснодара" и нападающего"Зенита" полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Об этомсообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.Ранееуголовное дело по двум эпизодам избиений на АлександраКокорина и Павла Мамаева было возбуждено по более мягкой статье"Побои". Теперь спортсменам грозит гораздо более серьезное наказание:от пяти до семи лет лишения свободы.Правоохранители попросили Александра и Павла добровольно прибытьв отдел полиции до 18:00 10 октября. Им пригрозили: если фигурантыскандала этого не сделают, то их будут объявлены в федеральный розыск,передаетИспуганный таким поворотом Мамаев уже явился к следователям надопрос, сообщает Пятый канал. В своюочередь общественный иполитический деятель Павел Пятницкий считает, что Кокорин и Мамаев сильно усложнили бы ситуацию, ранее не придя в МВД добровольно."Решать, конечно, будутследователь и суд. Общей практики никакой нет, потому что если бы это были Васильеви Петров, то они уже вчера были бы в камере – это достоверно… Дело на контроле,дело приобрело общественный резонанс", – цитирует Пятницкого Championat.com.По его мнению, "во все это" не надо вмешиваться, сохраняя хладнокровие.По его мнению, адвокаты не хотят браться за это дело, потому что боятсярепутационных рисков.Как писали Dni.Ru, футболисты в компании друзей утром 8 октябряизбили водителя ведущей Первого канала, который ожидал ее у гостиницы"Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Затемхулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", гдеввязались в драку с чиновниками Минпромторга.Сотрудник ведомства Денис Пакполучил удар стулом по голове и сотрясение мозга. Его спутник – ушибы и синяки.Когда и где выступят с заявлением оскандалившиеся футболисты, пока неизвестно. Но их адвокаты уже проанонсировали совместное заявление, передает Пока же перед общественностью извинилась лишь супруга полузащитника "Краснодара" Алана Мамаева.