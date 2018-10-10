Группа исследователей Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) в Дели собрала и проанализировала все известные случаи гибели человека от желания сделать впечатляющий кадр самого себя. По их подсчетам, за последние семь лет в мире было зафиксировано 259 селфиубийств, приведших к гибели человека.

Группа исследователей Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) в Дели собрала и проанализировала все известные случаи гибели человека от желания сделать впечатляющий кадр самого себя. По их подсчетам, за последние семь лет в мире было зафиксировано 259 "селфиубийств", приведших к гибели человека.За источник ученые взяли новостные заметки, в которых в качестве причины смерти была указана неудачная попытка людей запечатлеть самих себя — например, на фоне приближающегося поезда или стоя на краю обрыва. Между 2011 и 2013 годами произошло всего пять "селфицидов". Однако количество инцидентов увеличивалось по мере роста популярности социальных медиа и распространенности смартфонов с фронтальными камерами.В 2017-м, например, было зафиксировано уже 93 случая смерти человека, вызванных попыткой сделать селфи, причем инциденты чаще всего происходили в Индии, России, США и Пакистане. В результате "селфиубийств", как правило, погибают молодые люди в возрасте около 23 лет, в 81% случаев мужчины. Об этом сообщается в работе, опубликованной в журнале Journal of Family Medicine and Primary Care.Как говорит руководитель исследования Агам Бансал, за последние семь лет 70 "селфицидников" погибли, утонув — люди падали с большой высоту в воду либо их сметало волнами. Следующие по распространенности причины: падение с обрыва скалы, позирование с заряженным оружием и атаки животных.∎Психологи: ваши селфи на самом деле никому не нравятся читайте такжеПо словам Бансала, опасны не селфи сами по себе, а поведение людей, стремящихся поймать удачный кадр. Чтобы снизить число "селфиубийств", по его мнению, следует обозначить зоны, где селфи делать запрещено. Прежде всего это касается туристических мест — водных объектов, горных вершин и высоких зданий.