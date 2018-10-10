Очередной скандал в прямом эфире закатила украинская писательница Лариса Ницой. Истерика известного своей русофобией литератора была вызвана тем, что ведущая программы говорила на русском языке.

Очередной скандал в прямом эфире закатила украинскаяписательница Лариса Ницой. Истерика известного своей русофобией литератора былавызвана тем, что ведущая программы говорила на русском языке.Нападкам борца за очищение Украины от всего "московского"подверглась ведущая программы "Большой вторник" на телеканале NewsOne.Диане Панченко пришлось оправдываться перед разгневанной Ницой за то, чтоговорит по-русски."Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто неговорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональныйканал, я бы попросила вас говорить на украинском", – заявила писательница.По мнению Ницой, согласно конституции, украинский язык является обязательнымдля общения в публичных сферах.Ведущая попыталась объяснить литератору, что в украинскомосновном законе такого пункта нет. Кроме того, эфир телеканала на 80% украиноязычный.Однако многие зрители просят вести особо популярные программы на русском. И,поскольку конституция этого не запрещает, то и Ницой запретить не может,подвела итог Панченко.Ведущую поддержал присутствовавший в студии депутатВерховной рады Нестор Шуфрич. Он заявил, что решения о запрете публичногоиспользования русского языка не было, а писательница вводит людей взаблуждение.Изменения в закон "О телевидении и радиовещании"вступили в силу на Украине в 2017 году. Согласно ему, доля программ наукраинском языке в эфире должна составлять не менее 55%.Лариса Ницой обиделась, что ведущая так и не перешла намову, и покинула студию. Писательница известна своими постоянными выступлениямипротив всего русского. В частности, недавно она раздула очередной скандал,обнаружив в украинской школе учебник русского языка.