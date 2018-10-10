Очередной скандал в прямом эфире закатила украинская
писательница Лариса Ницой. Истерика известного своей русофобией литератора была
вызвана тем, что ведущая программы говорила на русском языке.
Очередной скандал в прямом эфире закатила украинская
писательница Лариса Ницой. Истерика известного своей русофобией литератора была
вызвана тем, что ведущая программы говорила на русском языке.
Нападкам борца за очищение Украины от всего "московского"
подверглась ведущая программы "Большой вторник" на телеканале NewsOne.
Диане Панченко пришлось оправдываться перед разгневанной Ницой за то, что
говорит по-русски.
"Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не
говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный
канал, я бы попросила вас говорить на украинском", – заявила писательница.
По мнению Ницой, согласно конституции, украинский язык является обязательным
для общения в публичных сферах.
Ведущая попыталась объяснить литератору, что в украинском
основном законе такого пункта нет. Кроме того, эфир телеканала на 80% украиноязычный.
Однако многие зрители просят вести особо популярные программы на русском. И,
поскольку конституция этого не запрещает, то и Ницой запретить не может,
подвела итог Панченко.
Ведущую поддержал присутствовавший в студии депутат
Верховной рады Нестор Шуфрич. Он заявил, что решения о запрете публичного
использования русского языка не было, а писательница вводит людей в
заблуждение.
Изменения в закон "О телевидении и радиовещании"
вступили в силу на Украине в 2017 году. Согласно ему, доля программ на
украинском языке в эфире должна составлять не менее 55%.
Лариса Ницой обиделась, что ведущая так и не перешла на
мову, и покинула студию. Писательница известна своими постоянными выступлениями
против всего русского. В частности, недавно она раздула очередной скандал,
обнаружив в украинской школе учебник русского языка.