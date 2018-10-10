Мощный пожар на складе боеприпасов возле украинского Чернигова так и не начали тушить: в районе ЧП собрались больше тысячи спасателей, но к горящим хранилищам не пускают даже пожарную авиацию. Снаряды продолжают взрываться, причем каждую минуту. Из зоны поражения эвакуировано уже больше 15 тысяч человек.

Мощный пожар на складе боеприпасов возле украинского Чернигова так и не начали тушить: в районе ЧП собрались больше тысячи спасателей, но к горящим хранилищам не пускают даже пожарную авиацию. Снаряды продолжают взрываться, причем каждую минуту. Из зоны поражения эвакуировано уже больше 15 тысяч человек.Зарево от пожара — по всей линии горизонта. И далекие разрывы снарядов. Кадры ЧП снимают километров с 15 — приближаться к эпицентру смертельно опасно. На другом видео — люди в форме и грузовик под их охраной — скорее всего, ворота того самого склада, на котором до сих пор взрываются боеприпасы.Кто-то засек точное время начала канонады: 9 октября, 3:40. Городок Ичня в Черниговской области. Здесь — один из крупнейших на Украине арсеналов. Площадь — почти 700 гектаров, 88 тысяч тонн боеприпасов. Правда, оказывается, это только на бумаге."В последнее время с территории данного арсенала вывезено около половины боеприпасов крупного калибра, — сообщает заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко. — С площадок, которые были на открытой местности. Эти боеприпасы перемещены на другие склады и в подземные укрытия, то есть в хранилища защищенного типа".Военные склады на Украине горят и взрываются с пугающей регулярностью. К примеру, был пожар в городке Балаклея Харьковской области в марте 17-го. Взрывался арсенал спецназа в деревне Калиновка под Винницей, 26 сентября 17-го — фейерверк прямо на день рождения Порошенко. И тогда, и сейчас официальная версия — поджог совершили некие мифические диверсанты. Неофициальная — это сами украинские военные уничтожают улики после того, как оружие было украдено и продано."Нельзя исключать случаев хищений и злоупотреблений в сфере учета и хранения вооружений, военной техники, боеприпасов, — считает военный эксперт Михаил Ходаренок. — Это наиболее вероятная причина многочисленных подрывов складов и арсеналов на территории Украины. Это наилучший способ скрыть недостачу".По данным разведки ДНР, в воинской части а/1479 пытались скрыть более серьезное преступление: в радиусе 30 километров вокруг Ични закрыли воздушное пространство — это верный признак того, что на складе могли быть ракеты, способные сбить самолет."На них хранились, в том числе и ракеты 9М38М1, которые относятся к зенитно-ракетному комплексу "Бук", — констатирует руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. — И документы сопроводительные по истории перемещения этих ракет со склада на склад. Эта документация, конечно же, на этом складе и сгорела".Склад загорелся после того, как российское Минобороны объявило, что, судя по номеру, ракета, которой в небе над Донбассом был сбит малайзийский авиалайнер, — украинская. Очень похоже на попытку замести следы.