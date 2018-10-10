Казахстанские девелоперы пришли во Вьетнам. В Хошимине завершен масштабный проект Diamond Island, созданный при участии архитекторов с мировым именем.

Казахстанские девелоперы пришли воВьетнам. В Хошимине завершен масштабный проект Diamond Island, созданный при участии архитекторов с мировым именем.Во Вьетнаме сдан в эксплуатацию первыймеждународный проект, созданный казахстанской компанией Kusto Home, являющейся девелоперским подразделением инвестиционногохолдинга Kusto Group. На единственном природном мини-острове в Хошиминекомпания возвела элитный жилой комплекс на 1323 квартиры.Он состоит из двух частей: перваяочередь носит название Brilliant Tower, вторая включает в себя пять блоков, названных в честь самых популярныхкурортных островов мира: Гавайи, Бора-Бора, Багамы, Мальдивы и Канары. КомплексDiamond Island расположен недалеко от центра крупнейшего мегаполиса Вьетнама – городаХошимина."Это первый и единственный проект подобногомасштаба во Вьетнаме созданный предпринимателями из Казахстана, в одном изсамых быстрорастущих регионов Азии", – отметил председатель совета директоров Kusto Group Еркин Татишев. Бизнесмен охарактеризовал Diamond Island одним из лучших и востребованных жилыхкомплексов класса люкс на рынке недвижимости Вьетнама.Мы, казахстанские бизнесмены,гордимся этим достижением. Это первый успешный опыт казахстанского девелопментана международных рынках в luxury сегменте.По мнению Татишева, сейчас у Казахстана естьвсе возможности успешно конкурировать с крупными компаниями из Южной Кореи,Сингапура, Японии и Гонконга.В свою очередь, председатель правления KustoHome Мурат Утемисов сообщил, что проект Diamond Island разработан с участием международных архитекторов иэкспертов из США, Японии, Тайланда, Вьетнама и Австралии.Первую фазу спроектировал знаменитыйархитектор из Японии Арата Исодзаки, который известен своими проектами встранах Азии и Ближнего Востока. В разработке второй фазы принимали участиеархитекторы из вьетнамско-американского бюро NQH, ландшафтным дизайном занималась тайская Landsculptor, интерьером – австралийская DWP.По словам Утемисова, к моментузавершения строительства продано 98% квартир.Больше половины покупателей, которые представляют более 25 стран мира,уже получили ключи, многие празднуют новоселье."Наш успех подкреплен тем, что компания, которая имеет казахстанские корни,сумела выстроить правильную корпоративную структуру, стратегию продаж ипродвижения, а также партнерские отношения с учетом местной специфики рынка", -заявил предприниматель.Особенность жилого комплекса подчеркиваетблагоустройство территории по концепту "четыре сезона" с более чем 1300 высаженныхразличного вида деревьев. В проекте предусмотрены детский, семейный иолимпийский 50-метровый бассейны.На территории комплекса есть яхт-клуб,джакузи под открытым небом, пул-бар, спортивные и детские площадки с игровым замкоми мини-аквапарком. Всего представлено 42 объекта для досуга и отдыха на участкеплощадью восемь гектаров.Всего были представлены апартаменты от55 квадратных метров, есть в Diamond Island и элитные двухэтажные пентхаусы площадьюпорядка 500 квадратов с собственным приватным бассейном и садом. Общаястоимость всего проекта оценивается около 400 миллионов долларов.В Казахстане девелоперское направление Kusto Group строитжилой комплекс Koktobe City, расположенный в Медеуском районе Алматы. Проект находитсяна стадии реализации второго этапа и будет включать в себя полноценнуюинфраструктуру: школу, детские сады, парк для гармоничного и комфортногопроживания 800 семей.